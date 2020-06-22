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【科網狂潮】騰訊推「微信小商店」劍指字節跳動電商部門？

金融經濟 18:08 2020/06/22

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騰訊推「微信小商店」劍指字節跳動電商部門？

騰訊 （00700） 旗下微信推「微信小商店」功能，可直播及賣貨，加上其他消息刺激，騰訊 （00700） 股價逼近歷史新高，周一收報474.2元，升3%，距歷史高位476.6元不足1%。抖音母企字節跳動此前被揭成立電商部門，騰訊今次推「微信小商店」與抖音對撼味濃。

字節跳動成立電商部門

內地傳媒此前報道，字節跳動成立電商部門，該部門將作為與今日頭條、抖音、遊戲、Zero（教育及新業務）並列為一級事業部門。 據悉，7月1日，抖音與阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶的合作年框即將到期。此後，抖音不能外掛淘寶鏈接（即：不支持轉跳淘寶購物鏈接）。同時，抖音鼓勵商家開抖音小店。換言之，淘寶、抖音擬分家。 此前「618」電商大促銷，字節跳動也有加入，參與方式主要是「直播電商」。

「微信小商店」可直播和賣貨

據報道介紹，「微信小商店」是一款無需開發、一鍵開通即可自主經營的賣貨小程序。開通小店後，用戶可以直接再這個小程序裡進行直播和賣貨，與抖音對決味濃。騰訊在2014年也有推出「微信小店」，微信小店的基礎是微信支付，商家可以通過公眾賬號以微信小店的形式售賣商品，但當時的微信小店僅是雷聲大、雨點小，部分原因是2014年的用户基本上還是以中心化電商為主。

不過，一場疫情令商家不得不轉戰線上；另外無論是抖音、快手為首的短視頻平台，還是公眾號內部的自媒體生態體系，已經形成了非常好的用户體驗。今次推「微信小商店」的時機相對適合。更何況抖音發展電商，多數用支付寶，「微信小商店」則肯定用微信支付。論流量、支付，微信已相當成熟。騰訊今次推「微信小商店」可免肥水流別人田，而且也可阻競爭對手崛起。

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經濟 騰訊 字節跳動 支付寶 微信 抖音 微信支付

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