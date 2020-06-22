​​​​​再現「8字頭」成交　太古城愈賣愈平？

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【販賣私隱】數百萬人面臨私隱被侵犯 印度政府賣市民資料賺錢
港島指標藍籌屋苑太古城，向來是樓市寒暑表，值得留意的是，近期屋苑屢錄千萬元以下成交，個別兩房單位造價，更失守900萬元關口，令部分業主看淡樓市前景。
中原潘浩其說，太古城鄱陽閣低層B室，實用面積482平方呎，兩房間隔，附靚裝修，剛以818萬元易手，實用呎價16,971元，創屋苑今年新低。事實上，同座中層D室，兩房間隔，上周則以995萬元易手，失手千萬元關口。
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潘浩其解釋說，雖然單位成交價低見818萬元，惟屬市價成交，又解釋說，單位位於極低層，叫價向來較低，難與中高層單位比較。事實上，若看滙豐網上物業估價，上述單位估值僅756萬元，換言之，成交價高過銀行估價，即業主談不上平賣。
潘浩其續說，目前太古城逾九成放盤，叫價1,000萬元以上，雖然近期有港區國安法，惟未見業主劈價賣樓，實際議價空間不多。此外，太古城向來是中產集中地，近期屢有中產賣樓移民，惟潘浩其說，確有這類業主放盤，惟宗數不多。
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撰文 : 柳家平