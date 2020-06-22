【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能

▲ 置富Malls宣布推出首個商場手機應用程式—「Fortune Malls 置富Malls」APP，集合旗下共16個商場最新資訊，雲集超過1,600家商戶。（資料圖片）

置富Malls宣布推出首個商場手機應用程式—「Fortune Malls 置富Malls」APP，集合旗下共16個商場最新資訊，雲集超過1,600家商戶，並涵蓋多項實用功能，包括Fortune+會員計劃、商舖導航及商戶優惠等，迎新期內（2020年6月22日至7月5日）更有限定迎新禮遇三連賞。

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「Fortune Malls 置富Malls」APP為旗下5大指定商場（+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅及置富都會）增設點對點商舖導航功能，最佳路線清晰顯示，不費吹灰之力即可到達目標商戶。而其餘11個商場則有商舖地圖功能。另外，地圖上皆清楚列明商場設施如洗手間、育嬰室及升降機等，滿足一家大小需要。

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迎新禮遇方面，第一賞為迎新期內於指定商場、日期和時間下載「Fortune Malls 置富Malls」APP，並即場成功登記成為Fortune+會員，即可獲得大快活或TEA台屋之HK$20美食禮券乙張或滋味爆谷乙份。第二賞為成功登記成為會員可享雙倍迎新積分，即時賺取迎新積分500 Point+ 及雙倍額外積分500 Point+，總共獲得1,000 Point+。第三賞為會員可以優惠積分1,000 Point+換領酒精搓手液乙支。

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責任編輯：朱悅瀅

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