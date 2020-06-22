  • 31°C
香港時間 : 2020622日 (一) 19:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能

商業 18:02 2020/06/22

分享：

置富Malls宣布推出首個商場手機應用程式—「Fortune Malls 置富Malls」APP，集合旗下共16個商場最新資訊，雲集超過1,600家商戶。（資料圖片）

置富Malls宣布推出首個商場手機應用程式—「Fortune Malls 置富Malls」APP，集合旗下共16個商場最新資訊，雲集超過1,600家商戶，並涵蓋多項實用功能，包括Fortune+會員計劃、商舖導航及商戶優惠等，迎新期內（2020年6月22日至7月5日）更有限定迎新禮遇三連賞。

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型

「Fortune Malls 置富Malls」APP為旗下5大指定商場（+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅及置富都會）增設點對點商舖導航功能，最佳路線清晰顯示，不費吹灰之力即可到達目標商戶。而其餘11個商場則有商舖地圖功能。另外，地圖上皆清楚列明商場設施如洗手間、育嬰室及升降機等，滿足一家大小需要。

【疫市營商】WeChat Pay HK夥KFC及惠康　推新消費優惠（內附購物優惠碼）

迎新禮遇方面，第一賞為迎新期內於指定商場、日期和時間下載「Fortune Malls 置富Malls」APP，並即場成功登記成為Fortune+會員，即可獲得大快活或TEA台屋之HK$20美食禮券乙張或滋味爆谷乙份。第二賞為成功登記成為會員可享雙倍迎新積分，即時賺取迎新積分500 Point+ 及雙倍額外積分500 Point+，總共獲得1,000 Point+。第三賞為會員可以優惠積分1,000 Point+換領酒精搓手液乙支。

【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：朱悅瀅

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

相關文章

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型
今日
【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型
【疫市營商】WeChat Pay HK夥KFC及惠康　推新消費優惠（內附購物優惠碼）
今日
【疫市營商】WeChat Pay HK夥KFC及惠康　推新消費優惠（內附購物優惠碼）
【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）
2020/06/21
【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）
【疫市營商】置富Malls推春日限定雙重賞　消費贏手機iPad吸客
2020/05/06
【疫市營商】置富Malls推春日限定雙重賞　消費贏手機iPad吸客
商場 都會駅 Metro Town 置富第一城Fortuate city one 馬鞍山廣場 Ma On Shan Plaza 置富都會Fortune Metropolis 都會駅

上一篇文章

【大灣區營商】渣打夥貿發局　推「渣打大灣區營商景氣指數」

下一篇文章

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【父親節】港人慣用綫上購物　手錶品牌網銷按年最高增20%
【父親節】港人慣用綫上購物　手錶品牌網銷按年最高增20%
【疫市營商】包機查詢6月增8成半　一程最低消費要幾多？
【疫市營商】包機查詢6月增8成半　一程最低消費要幾多？
【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業
【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
建造業求才若渴　過來人分享面試經驗
建造業求才若渴　過來人分享面試經驗