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【港交所新高】大摩：A股期貨突破帶港交所向最牛情景進發　中金新予目標價343元

金融經濟 17:57 2020/06/22

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港交所股價創新高，大摩認為MSCI A股期貨推出，可令港交所朝最牛情景進發。

港交所 （00388） 股價突破2015年高位，以接近全日高位311.6元收市，創歷史新高，成交大增至近40億元。摩根士丹利隨即發表報告指，中證監副主席方星海表態支持香港推出A股衍生品，特首林鄭月娥同時稱未來一年推動ETF通在深港通實行，兩者都支持港交所連接內地和環球資金流通的「化學作用」，形容港交所正朝向最牛情景進發。

大摩現時予港交所「增持」評級，目標價325元。該行「最樂觀情景」中，港交所可以上望460元，相當於明年市盈率36倍，反映中概股加快來港上市，互聯互通活動更為活躍，以及MSCI A股期貨增長較預期快。

大摩予目標價中，預測最牛情景發生機率為25%，目標價300元的基本情景發生機率為65%，最悲觀預測150元的情景發生機會率為10%。

大摩最新稱，MSCI A股期貨若全面推行，可為港交所每年帶來潛在收益10億至30億元，該行目前僅料MSCI A股期貨於2021年、22年只為交易所帶來5000萬和5億收益，若推出時間表較預期快，將觸發該行上調目標機會。

中金上調目標價至343元　最牛431元

中金最新報告，就基於近期港股交投活躍，6月日均成交達1270億元，較年內平均1170億元再增加，上調全年交投目標，並上調目標價8%至343元，評級為「跑贏行業」。

中金稱，中概股回歸快於預期，為香港交易和未來潛在南下交易提振帶來動力，而MSCI 亞洲期貨快將推出，料可增加港交所2019年盈利2.3%。該行預期，若港股換手率增至2015年高位的1.1倍，港交所盈利將達136億元，以40倍市盈率估值，目標價上限為431元。

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記者：麥德銘

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