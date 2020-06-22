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【南北韓衝突】北韓再設高音喇叭　或重啟心理戰喊話南韓

環球政經 19:21 2020/06/22

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北韓周一（22日）宣布對敵傳單派發行動，擬用3,000隻和1,200萬張傳單，向南韓進行「報復性懲罰」。不僅如此，據南韓媒體報道，北韓還開始在軍事分界線（MDL）內設置高音喇叭，重啟兩國之間的心理戰喊話。自2018年簽訂《板門店宣言》後，雙方已經各自拆除喇叭，停止派越境傳單、廣播心理戰等行為，是次敵對或意味著《板門店宣言》岌岌可危。

相關文章：北韓擬向南韓散發1200萬張傳單作報復性懲罰

什麼是高音喇叭？

據南韓媒體。南韓的大喇叭由超過40個大功率的喇叭組成，輸出的功率為500W，寬4公尺，高3公尺，幾乎相當於兩人高。據稱在夜深人靜時，喇叭的傳播距離可以達24公里，正常也能達到10公里遠，而最新款的大喇叭據報傳播距離又增加10多公里。

高音喇叭播甚麽？

喇叭墻是雙方除了傳單之外，主要的心理戰工具之一。通常而言，南韓的喇叭會播放當地新聞、天氣預報、流行K-Pop歌曲、批判金氏政治體制內容以及脫北軍人消息，藉此來煽動北韓軍民情緒；而北韓播放各種噪音來干擾南韓的廣播內容。

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