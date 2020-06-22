【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型

▲ Mastercard最新調查顯示，亞太區消費者越來越習慣使用電子支付及網上購物。（Mastercard提供圖片）

Mastercard最新調查顯示，亞太區消費者越來越習慣使用電子支付。即使當疫情過後，這個習慣仍會繼續維持下去，進一步減少使用現金。

疫情期間，消費者擔心安全，並憂慮更多商舖會倒閉。根據Salesforce購物指數，2020年首季的全球電子商貿收入較去年同期增長20%。Mastercard的調查同時反映，亞太區消費者從搜羅日常用品，至到觀看電影等購物行為，均正轉移至電子渠道，並相信電子商貿和感應式支付將持續發展且愈趨普及。

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電子商貿在亞太區愈趨普及，身處澳洲（30%）、印度（49%）、中國（55%）及日本（34%）的人們均表示他們正計劃在網上進行更多消費。與此同時，亞太區消費者亦認為減少到實體店消費已是大勢所趨，當中以印度的比例最高，有68%受訪者抱有此想法。

另一方面，於亞太區有46%的受訪消費者（澳洲：52%、印度：49%、中國：43%及日本：41%）表示他們計劃減少使用現金。此外，大多數人（澳洲：71%、印度77%、中國：73%及日本：62%）認為轉用感應式支付已成為大勢所趨。

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Mastercard的調查反映企業，尤其是中小企，需要在疫情期間及過後轉型至電子商貿及提供網上服務。同時，由於實體和數碼世界之間的界線漸趨模糊，企業必須改變他們有關客戶互動、庫存、生產和物流等各方面的想法。

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責任編輯：葉泳珊

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