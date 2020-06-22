百達翡麗宣告日內瓦全新生產大樓竣工，特此推出限量時計誌慶

百達翡麗於二零一五年在日內瓦巿郊興建全新大樓，工程於二零二零年初完成，上址亦已開展生產活動。新大樓饒富現代建築風格，把品牌日內瓦全數工作室集合一隅，隨着旗下生產運作日趨複雜，此舉大有裨益。另外，上址提供充裕空間，供稀有手工藝專才及員工基本與進階培訓之用。大樓空間宏偉 (樓高十層，樓長接近二百米) ，壯大了一九九六年綜合樓群規模，並可從中預見這家鐘錶製造商未來二十至三十年的增長程度。新大樓重申品牌的日內瓦本源，以及其相信製錶工藝未來將一如既往，融會傳統與創新的信心。百達翡麗現推出紀念時計，誌慶新大樓落成啟用：Calatrava編號6007鋼製腕錶，設計概念獨特出眾，限量一千枚登場。

一九九六年，百達翡麗在當時總裁菲臘‧斯特恩任內，宣佈一項別具前瞻意義的成就：位處Plan-les-Ouates全新製錶工作坊開幕。該公司是首個於日內瓦郊區作業的鐘錶品牌，該區後來亦被稱為 “Plan-les-Watches”「鐘錶社區」。當時百達翡麗興建新製錶工作坊，旨在把旗下分佈巿內多處的業務活動重新凝聚一處，確保公司長遠的獨立性質。雖然工作坊面積偌大，啟用不久卻發覺已不足百達翡麗增長蓬勃下的空間需求。就此，品牌在二零零三年把外在部件工序(錶殼與錶鏈生產及寶石鑲嵌)移師日內瓦Perly地區。二零零九年，百達翡麗買下土地擴充Plan-les-Ouates工作坊，並把現成一幢辦公大樓改裝成為工作室綜合大樓，旗下所有機芯零件後來亦於該處生產。

生產所需空間日增

德諾‧斯特恩於二零零九年履新成為現任總裁，這次他本着兩大目標，推出全新大樓興建項目：把旗下於Perly區內的工作室遷回Plan-les-Ouates；增闢空間配合生產增長和培訓活動。興建大樓並非旨在推進鐘錶產量，從目前每年達六萬二千枚的份量躍升；百達翡麗印記嚴謹的品質指令要求，已自然地約束品牌每年的鐘錶產量。事實上，這家日內瓦最後一個由家族持有的鐘錶製造商，希望藉此項目確保品牌具備富效率與合理的生產資源，應付現時與未來種種挑戰。

在過去二十五年來，百達翡麗現有時計系列不住演進。時至今日，全系列中接近半數是複雜功能時計。「實用複雜功能」時計 (專利年曆、日曆，兩地時間顯示及世界時間功能) 增長迅速，大大提升了特別裝置的需求量。此外，百達翡麗以客為重的發展哲學，形成增值效應，務求集所有可簡化時計用法、讓運作更完整、讓時計更可靠的裝置於一身，在製作頂級複雜功能時計上情況尤其顯著，結果每枚時計的平均零件數目不斷增加。百達翡麗特意建立廣闊的現有時計系列架構 (簡單時計、實用複雜功能鐘錶、頂級複雜功能鐘錶、悠閒典雅鐘錶、女裝時計及珠寶鐘錶)，提供一百六十多款時計選擇，按各款系列製成十數枚至數百枚應巿，並採用多款由品牌內部研製的機芯，這些因素亦促使生產空間需求上升。巿場對於精密的稀有手工藝鐘錶需求日增，令空間需求更形迫切。

百達翡麗於二零一五年十月舉行小型動土儀式，建築工程由此展開。五年過去，製錶工作坊舊有停車場地段，現已聳立一幢全新生產中心。

建築項目規模廣大

百達翡麗全新生產大樓空間寬廣：長度一百八十九米，闊六十七米，地面樓高三十三米，合共十層，當中四層是地下樓層。全幢現代建築令Plan-les-Ouates地貎更顯突出。大型玻璃窗 (確保引入足夠日光)與沿大樓正面的白色混凝土通道，以及相間出現的古銅色紐約風格防火梯相得益彰，構成宛如遠洋巨輪的大樓形象，造型線條俐落。整幢建築一如百達翡麗時計，設計透現精工細節，例如通道橫向線條稍為彎曲，叫人想到Nautilus時計錶殼八角略圓形狀；防火梯扶手輪廓仿如葉形指針模樣。

百達翡麗工藝絕學匯集一隅

大樓內部分為五個區域，由四條樓梯區分，並設有二十部客用與載貨升降機。地面與一樓預留給生產和機芯部件人手加工(底板、夾板橋、齒輪、圖形部件等)部門；二樓主要為機器塑製、人手打磨、外在部件組裝(錶殼、錶鏈)與寶石鑲嵌工作空間。上述工作室除了生產現有時計系列外，亦負責製作客戶服務部需要庫存的額外部件，造就百達翡麗一大成功因素。古董時計亦會送到該處復修。

三樓設有更多與生產相關的部門，例如研究與發展，涵蓋嶄新物料與技術範疇(百達翡麗先進研究)，高級珠寶鐘錶及一個全新部門，從事雛形運作。百達翡麗致力推廣稀有手工藝(人手雕刻、琺瑯鑲嵌、交錯飾紋製作與裁切小木塊細工鑲嵌等)，四樓正是撥作傳承與演進那些技藝之用。該樓層設置演講廳，可容納二百九十九名觀眾入座；同一樓層備有多間活動室，用於培訓鐘錶師與國際銷售網絡人員。

五樓頂層特設閣樓餐廳，足以款待八百八十名賓客。另有四間貴賓室，景觀壯麗，附近山巒與地貌盡收眼底。沿着地庫一樓「大道」上設有衣帽間，好讓員工返回各自崗位工作前一聚交流。地庫其餘四層樓面用於收納所有大樓技術裝置及建立停車設施，提供六百三十五個停車位置。

展望未來

全新百達翡麗大樓外觀與技術器材卓爾不群，樓宇亦符合日內瓦州能源法例下的「高能源效能」(Haute Performance Energétique) 標準。例如大樓廢熱會用於加熱；百達翡麗正就此申請Minergie-P高能源效益標籤。

新大樓興建項目投資總額共六億瑞士法郎，當中五億元屬於結構建造費用，另一億元作為建立大樓內部與前衛技術資源支出。

百達翡麗於二零一九年七月實行首輪遷址安排，把機芯零件生產環節遷入新大樓中；由二零零九年起，該生產環節一直於隔鄰一幢辦工大樓內進行，如今可以把該處拆除。二零二零年二月，外在部件與寶石鑲嵌工作室亦遷至新址。自Plan-les-Ouates製錶綜合大樓啟用，歷時達二十五年後，百達翡麗於日內瓦所有作業再次薈萃一隅。新大樓亦有大量額外空間，配合品牌未來二十至三十年的增長需求。種種部署為確保這間由家族持有的製錶公司成就，為保持品牌世代獨立特質，奠立理想的必備條件。

(資料由客戶提供)

