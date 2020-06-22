【定期存款】富邦全面減港元定存短中長息 百萬元大戶1年賺少2000元

▲ 富邦全面減短中長息，如一年期僅得1.25厘，存百萬元少袋兩千元利息。

再有兩間港銀追趕減息快車道，包括富邦及東亞 （00023） 。富邦全線下調港元定存短中長息0.2厘，現時旗下港元定存新息率最高是3個月期的1.55厘，入場費為100萬元的全新資金，上限1,000萬元。至於半年及一年期港元定存息經下調0.2厘後，齊報1.25厘，以門檻100萬元來看，再按一年存期衡量，當定存到期後按理賺息12,500元。上周此存期仍有1.45厘，追息族本來可穩袋14,500元利息，如今變相少收2,000元。

同日東亞亦調低港元定存3個月年息0.05厘，新息率為1.5厘，連同滙豐今天（6月22日）亦減港元定存息，3間大小行鬥減。

招商永隆司庫蕭啟洪指，雖然臨近半年結，只餘下5個交易天便結束上半年；但拆息並未因月底效應而抽升，反而一個月拆息經歷兩連揚後，今天僅報0.445厘，相信暫不會升穿一厘關，只是約於0.5厘上落，遂料同業毋須逆市搶息。

蕭啟洪補充，半年結後料與樓按掛鈎的一個月拆息再掉頭回落，反覆跌至約0.4厘才見底，跟美息貼近，當季結及半年底後，業界更毋須盲目鬥加息搶存。

滙豐減港元定存息 一年存息失守一厘關

此外，港元定期存款的減息潮不斷擴大，滙豐全面減港元定存短中長息；當中3個月期調低0.3厘，至1.3厘；半年則削0.2厘，新報1.1厘；一年降低0.15厘，至失守一厘大關，僅報0.85厘。這是繼上周中銀香港 （02388） 及渣打減息以來，3間發鈔行鬥減港元定存息，也是滙豐於6月以來首度減息。專家預計，半年結未過，但大型銀行已爭相下調存息，料中小行再跟減。

渣打於上周五（19日）下調3個月年息0.1厘，新息率至1.15厘。中銀更早於上周三（17日）削低半年以下的短期定期存款息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘；至於一個月及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率報1.1厘；一個月則新報0.55厘。

比較各間大型銀行，現時3個月年息以恒生 （00011） 的1.6厘最高，中銀的1.5厘抛離滙豐的1.3厘，以及渣打的1.15厘。

半年期方面，滙豐及中銀齊報1.1厘，險勝恒生的1.05厘，渣打僅得0.95厘。

一年期以中銀險守一厘稱冠，滙豐的0.85厘亦勝恒生的0.75厘、以及渣打的0.65厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪