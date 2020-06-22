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永明金融：首5個月儲蓄產品佔新造保費50%

金融經濟 17:32 2020/06/22

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永明金融首季業務錄得正負長。圖為永明金融首席產品總監李玉麒。

永明金融首席產品總監李玉麒表示，今年首季業務錄得正增長，主要因不少客人趕在3月底前投保合資格延期年金（QDAP）及自願醫保以享受扣稅優惠，其中QDAP佔期內整體新造保費四分一，而醫療保險產品新造保費則按年倍升。

李玉麒表示，去年以危疾產品較受歡迎，變為今年以儲蓄產品為主，首5個月儲蓄產品佔公司新造保費一半，令產品結構有所改變。她又指，公司5月份一個調查顯示，有八成人有儲蓄習慣，平均每月將收入三成儲起；30歲以下受訪者之中，更有88%人有主動儲錢習慣，儲蓄比率為收入的兩成到四成。

永明去年推出「優月儲蓄計劃」，並於今年推出升級版，在原有2年繳款期以外，新增5年及10年繳款期。計劃每年提供2.3%厘保證回報，以30年計，繳款期 2年、5年及10年的預期內部回報率分別為5%、4.5%及4.2%。計劃最低入場門檻為2萬美元。

李玉麒預告，下月將有新儲蓄保險產品推出，主打大眾市場。

環球低息環境預期會持續，李玉麒指，會增加非保證回報比例應對。

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