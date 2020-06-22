Android版「AirDrop」共享功能　支援跨平台傳送

▲ 共享功能「Nearby Share」傳即將面世，而且支援跨平台傳送，容許在Chrome OS、Windows、macOS及Linux上傳送檔案。

一班朋友聚會後，拍下靚相當然想即刻「打卡」，以往iPhone用家齊齊AirDrop時，Android用家容易「被杯葛」。Google傳聞已久的Android版「AirDrop」，近日終於有新消息，共享功能「Nearby Share」即將面世，而且支援跨平台傳送，容許在Chrome OS、Windows、macOS及Linux上傳送檔案。

Android 11 預覽版可「Airdrop」！支援檔案分享功能

Google將推出Android版AirDrop？命名為Nearby Sharing

據9to5Google報道，Google一直開發名為「Fast Share」的檔案共享功能，最近在Chromium Gerrit專案網站則發現，這個項目已改名為「Nearby Share」，而在Chrome OS、Windows、macOS及Linux 四大作業系統上的Chrome瀏覽器，亦已加入操作介面「Nearby」。換言之，「Nearby Share」支援所有安裝Chrome瀏覽器的電腦，不只限於手機裝置。

網民Dinsan上周五（19日）於Twitter指出，在其Chromebook上， 「Nearby Share」功能已出現在最新Chrome OS測試版中。雖然目前未知Google何時正式推出「Nearly Share」，但相信會短時間內開放。

責任編輯：姚慧儀