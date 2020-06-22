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K-Pop粉絲網上社運易取勝 人數多、識用演算法

環球社會熱點 17:29 2020/06/22

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美國大選在即，總統特朗普造勢大會卻場面冷清，主因有網民「抖音海外版」的Tik-Tok上，號召無意出席特朗普造勢大會的年輕人索取門票，南韓流行音樂K-Pop粉絲亦跟隊參與。其實，K-Pop粉絲已非首次參與社會運動，由於K-Pop粉絲人數眾多，加上懂得利用演算法，故多次在社交平台的社會運動上都取得成功。

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特朗普上周六（20日）於俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行造勢大會。網民Mary Jo Laupp上周在Tik-Tok呼籲其他人登記「霸位」，拎取門票後不去出席，大批K-Pop粉絲跟隊參與，務求令造勢大會場面冷清。塔爾薩消防局估計，只有約6200人出席造勢大會，對比會場可容納1.9萬人。

雖然未知K-Pop粉絲在這場網上社會運動的參與程度有多高，但他們的威力是不容忽視。

以早前的事件為例，美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）被白人警員壓頸制伏後身亡的事件，引起全球民眾在社交平台表態「Black Lives Matter」的風潮。有反對這場運動的人士，反以#whitelivesmatter發布帖文「還擊」。

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大批K-Pop粉絲看不過眼，利用人海戰術於社交平台以#whitelivesmatter，並附上偶像的相片或影片發布帖文，務求令有關白人至上主義、種族歧視的言論「沉底」。此活動非常成功，獲大批非K-Pop粉絲的網民力讚。

而在南韓男子天團防彈少年團（BTS）表明支持「Black Lives Matter」運動，並捐助100萬美元後，BTS粉絲成立的慈善籌款組織One In An ARMY亦宣布，會跟隨BTS捐助100萬美元。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，K-Pop粉絲近年積極參與社會運動，尤其是以偶像的名義參與慈善活動。例如：男子天團Super Junior粉絲以偶像名義向救世軍捐贈大米、Block B粉絲籌錢為柬埔寨貧困地區興建水井等。

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美國印第安納大學亞洲語言及文化助理教授CedarBough Saeji指，其實現時有很多南韓歌手都呼籲粉絲不要送禮物，把禮物轉送給有需要的人。他認為，K-Pop粉絲近年積極參與慈善活動，是為要了讓外界認為，其偶像有回饋社會。

新加坡國立大學 （National University of Singapore）教授Sun Jung，於2012年曾撰寫研究報告時形容，K-Pop粉絲視之為增加偶像的宣傳機會，又認為K-Pop粉絲可以帶領以「新方式」參與社會運動。

每當偶像生日或推出新曲，K-Pop粉絲會在Twitter以偶像相關的詞彙洗版，務求令這些詞彙登上Twitter熱門趨勢。

故此，K-Pop粉絲會比一般人更能理解如何利用演算法，以取得成效，久而久之，他們亦懂得把相同的技巧用於網絡的社會運動上。

Saeji指，在美國的K-Pop粉絲更活躍參與社會運動，很多粉絲都是支持LGBTQ，故對於他們反對特朗普、或支持「Black Lives Matter」運動都不感意外。

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南韓男子天團防彈少年團（BTS）表明支持「Black Lives Matter」運動，並捐助100萬美元。

責任編輯：楊心悅

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