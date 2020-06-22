【港區國安法】惠譽︰目前仍難言國安法對香港評級影響

▲ 惠譽表示，目前仍難以斷言國安法對香港評級的影響。

國際評級機構惠譽自去年９月起兩次下調香港評級。惠譽亞太區主權評級高級董事Andrew Fennell表示，目前評級「AA-」已反映出香港面對部分的危機與一些改變。至於港區國安法會否進一步影響香港評級，則要視乎新法如何影響投資者對香港的觀感，目前仍言之尚早。

Andrew Fennell表示，就中期而言，若投資者因國安法而改變了對香港的看法，就有機會影響到香港的主權評級。惟他亦指，目前市場對於港區國安法的看法不一，目前作出判斷仍太早。

他又指出，只要香港的宏觀制度特點（macro institutional features）獨立性維持，包括聯繫滙率制度、整體獨立的司法地位及獨立的財政管理，就足以令香港繼續保持目前與中國（「A+」評級）一個等級的主權評級差距。

中國經濟反彈領先全球

惠譽預期，中國今年經濟增長為0.7%，相對於全球衰退4.6%；而明年中國增長更有望達7.9%。Andrew Fennell表示，就目前情況而言，疫情對中國經濟及主權評級的影響遠大於中美摩擦。惟他指出，在最壞情況下，假若未來中美真的「全面脫勾」確實會對評級有影響，但可能性不大。

此外，中印近日出現流血的邊境衝突。惠譽亞太區主權評級董事Thomas Rookmaaker認為，相關衝突並未足以對兩國主權評級構成影響。

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記者︰侯景成