證監會：國泰君安違反打擊洗錢及其他監管規定遭罰款2520萬

▲ 證監會譴責並處罰國泰君安2520萬元。

證監會調查發現，國泰君安曾干犯多項內部監控缺失及違規事項，當中涉及打撃洗錢、處理第三者資金轉帳和配售活動、偵測虛售交易及延遲滙報，並向國泰君安處以罰款2520萬元。證監會表示，國泰君安於2014年3月至2015年3月期間，公司為客戶處理約1.5宗合共約375億港元的第三者存款或提款時，並沒有採取合理措施，確保設有合適的保障以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

就第三者資金轉帳而言，證監會指國泰君安亦沒有確保其適當及有效地實施有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策及程序。

此外，證監會表示，國泰君安於2015年12月至2016年1月期間擔任一家香港上市公司的全球發售配售代理時，沒有採取合理的步驟，以確定客戶的認購申請與國泰君安對有關客戶的背景和資金來源的認識是否相符，並在有懷疑的理據時作出適當的查詢。

證監會進一步發現，國泰君安在2014年1月至2016年7月期間未能及時偵測到590宗潛在的虛售交易，原因是公司缺乏足夠的書面交易監察程序或指引，以及交易模式監控系統出現技術故障。

相關文章：證監會公開譴責新華聯資本主席違反收購守則