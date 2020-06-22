英國雷丁持刀襲擊3死3重傷 警方列恐怖襲擊

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英國南部雷丁鎮一個公園發生持刀襲擊案，3人死亡，3人重傷，一名男子涉嫌謀殺被捕。疑兇據報是利比亞裔難民，去年曾被英國安全局軍情五處（MI5）關注。警方將事件列作恐怖襲擊，反恐部門接手調查案件。首相約翰遜對案件感到震驚和及厭惡 。
事發在當地上周六（20日）傍晚，雷丁鎮示威聲援美國民眾反種族歧視，疑兇走入不同人群施襲後，迅速離開公園。當局指，襲擊案與示威無關。
英媒報道，現年25歲的疑兇為逃避利比亞內戰，而來到英國。其鄰居指，疑兇在英國曾遭到反穆斯林人士的虐待，行事為人正常，但未聞他對極端組織伊斯蘭國有興趣。
不過，報道引消息稱，疑兇希望參與恐怖活動，軍情五處去年開始留意他。當局相信，疑兇有精神健康問題，但未有構成即時威脅，故未採取任何行動。
警長坎貝爾（John Campbell）形容，事件「真實的悲劇」。他補充，這性質的案件十分罕見引起社區關注，但呼籲公眾不要猜測事件。警方又促請網民，不要在社交媒體轉發涉事照片及片段。
約翰遜（Boris Johnson）慰問死者家屬和受影響的人，並感謝案發現場的醫護人員；又指可能修改法例，防止事件重演。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）稱，非常關注事件。
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記者：鄧燕君