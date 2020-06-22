百事可樂北京廠傳有確診個案 發言人：「沒有生產任何飲料」

北京新冠肺炎疫情還未受控，「新發地市場」日前爆發新一輪疫情。據數字顯示，二十天内已經有22人確診，而昨日（21日）百事可樂北京廠昨日傳出有確診個案，生產綫馬上停產，截至6月20日下午六時為止，北京廠方有8宗確診，當局追查到密切接觸者87名，相關人士需遵從集中隔離指引。

相關文章：【新冠疫情】第二波疫情恐殺到 亞洲最危險國家是？

北京市疾控中心副主任龐星火昨日（21日）在新冠肺炎疫情發布會指，於北京市大興區孫村鄉磁魏路1號的百事可樂北京分廠（主要生產樂事薯片「Lay's」）出現8名確診病例，其中有2人有到過新發地批發市場記錄。

相關文章：【北京疫情】北京暫停開放文化娛樂場所 發言人：未完全掌握病毒變異傳播規律

雖然北京分廠有確診病例，不過内地百事可樂供應未受影響，據百事可樂中國官方微博消息指，該工廠從未生產任何百事可樂旗下飲料，同時聲稱全國各個生產百事可樂等飲料產品相關廠房，包括北京百事可樂飲料有限公司在內，沒有出現任何確診病例。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！