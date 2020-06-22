【自由增購率】香港上市公司商會倡暫緩大股東增持限制　政治市非2008年可比

▲ 香港上市公司商會建議暫緩自由增購權限制，圖為商會主席黃桂林。( 林宇翔攝）

香港上市公司商會建議，暫緩大股東12個月內不可增持逾2%的自由增購率限制，商會主席黃桂林稱，香港市場目前未出現危機，但認為需要擴充工具箱，放寬大股東增持限制，有利大股東在公司股價急挫時支持股價。

對於上市公司商會2008年曾提出類似建議，惟不獲證監會認同，黃桂林稱，2008年金融危機屬「經濟事件，也以經濟方法處理」，現時政治因素更多，香港市場面對港區國安法可能引起美國「不理性」行動，不能控制因素較2008年金融海嘯期間更多，認為暫緩相關規定對小股東、整體香港都是好事。

現時《公司收購、合併守則》要求，持股30%至50%的股東遵守自由增購率（creeper）規定，若在12個月內增持公司股權達2%，就需要向其他股東提出全購要約。

建議暫緩執行9至12個月 否認為個別家族或公司而設

商會現建議，暫緩執行2%自由增購權限制，為期至少9至12個月，令大股東在個人增持或公司回購而令增持量達2%時，毋須強制提出全購。商會認同可以收緊其他監管要求，如額外禁售期，防止大股東鑽空子獲利。

近月港股雖然波動，但大股東大舉增持活動未算大增，黃桂林稱，有關建議是「防患未然」，增加可動用工具，不需要在事情發生後才想，又形容不少港股估值便宜，不少股東都想出手，暫緩自由增購率建議未為特定公司或家族而訂。

他形容，目前港股市場面對不同「計時炸彈」，除港區國安法或引發美國政治行動，美國證監會擬於7月舉行圓桌會議，或對中資企業有額外限制，以至新冠病毒疫情未平息，都可能引發市場波動。

黃桂林稱，提出建議後會再尋求與港府相關機構溝通事件。

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記者：麥德銘