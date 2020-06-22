【樓市現象】失業率升至15年高位　為何南昌站5萬元以上租盤仍有價有市﹖

過去數月，疫情重擊全球經濟，本港失業率連升8個月，升至逾15年高位，失業人數增至23萬人。不過觀察最近的樓市成交，月租5萬元以上的租賃成交仍不斷，到抵有何原因﹖

最近南昌站匯璽2A座錄得一宗中層B室的租賃成交，單位實用面積約1,327平方呎，採四房雙套連工人套間隔，外望海景。單位日前以50,000元成功租出，折合實用面積呎租約38元。利嘉閣地產分行聯席董事屈慧妍表示，是次成交業主只是輕微將租金調低2,000元或約3.8%，未需要大幅劈租。該位業主於2017年4月以約6,417.7萬元購入上述單位以及同座的另一單位。

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屈慧妍表示，匯璽同類型四房單位本月至今已累錄四宗租賃成交，屋苑現時有約19個單位放租，月租叫價由48,000元起，呎租約37至38元左右。

雖然本港經濟不景，為何這類大價租盤仍有價有市﹖她表示，南昌站一帶租金逾5萬元的新樓盤多受本地家庭客捧場，他們多為自己開設公司，或在大企業擔任要職，「本港經濟轉差，失業率上升，最受影響的一批為中產以下的一群，但收入達『中產級」以上的一群，所謂『爛船都有三分釘』，這批租客有能力承租5萬至6萬元的單位，財力一向較強。」

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她續稱，雖然大企業為員工提供的租金津貼在經濟不景的情況下或有所降低，以上員工原於港島區租住單位，樓齡較高，租金動輒達7萬、8萬元，現在南昌站有更多新盤選擇，租金又更平，因此不少人轉租至該區。

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