【股樓專欄】買/賣樓要事

目前香港樓價走勢的確失去方向，利好利淡因素同時存在，利好因素包括美國狂印鈔票，大量熱錢湧入香港，推高股價，壓低利率，利淡因素則是新冠肺炎仍未解決，香港經濟差，再加上不少人對即將立法的「港區國安法」有所擔心，移民聲音響起。

前陣子，在新冠肺炎高峰期，不少地產界人士要求特區政府放寬「辣招」，但是特區政府不為所動，現在，那些要求特區政府寬「辣招」的聲音難停，相信原因就是香港樓價並沒有像他們之前所說的「即將崩潰」，相反的，前陣子中原城市領先指數（CCL）還創出今年新高。不過，隔一個星期又回落了，的確是無方向。



不少人在決定買樓或賣樓前，往往四處去問專家，未來樓價走勢是升是跌，當然，每個專家的看法都可能不同。

我認為，預測樓價走勢對是不是該買樓或賣樓而言，並不重要，除非我們的確將預測未來多年的樓價走勢，而且走勢是暴升或暴跌，正如如果你能在1984年或1990年預測到1997年樓價的狂升，或者是在1997年或2000年預測到2003年樓價的狂跌，或在2003年預測到樓價會在2011年再創歷史新高……

有多少人有這樣的預測能力？我在1990年首次在香港買樓，之後的3年，更是不斷的再買，1套、2套、3套……一口氣成為10多套物業的業主，負上4萬元的債務，當時我的確十分看好未來的樓價。

但是，很快的，1997年的高峰期過去了，迎來了2003年的低潮，可幸，低潮也過去了，30年一閃而過。最重要，最安慰的一件事就是，我終於清還了所有的物業貸款，今日無債一身輕，物業的租金收入成了最佳的退休金。



買樓或賣樓是一件為時多年的投資，涉及按揭貸款每月清還的分期付款，現金流才是才是買賣物業的最重要決定因素。1994年，我以「摩貨」方式賣掉一個樓花單位，我當時的感覺是樓價已經很高，應該適當的增加現金儲備，以應付未來的可能低潮，當時我也沒想到1994年之後，樓價可以再上升至1997年。

亞洲金融風暴發生後，我急急忙忙地又賣掉一個單位再套現，同時也大量拋售股票，很幸運的，當時股市、樓市仍未處於崩潰，我售樓售股依然售個好價，進一步再套現，那時候的考慮不是樓價未來的走勢，而是負債太高，必須適當地減債及增加現金儲備。

1998年，香港特區政府為大學教授推出「買樓津貼」，我即時申請，又買了一個單位，有政府的買樓津貼，供樓不必拿現金出來，自然應該申請。漸漸的，時間一年一年過，按揭貸款一路清掉，沙士過後，我又開始四處看樓並作準備，終於2005年又買了2個單位，2007年再一次乘股市高峰期大舉沽售股票，套現而得的現金就全部用來償還仍未清掉的按揭貸款，從那一年開始，終於完成了「無債一身輕」的願望。

原文刊於661期《iMoney Wealth》置業安居。

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