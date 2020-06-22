【牛氣迫人】劉小慧直播首賣和牛　逾4000人觀看刷新紀錄

疫情令劉小慧的網店「得閒Mall Mall」加快開業，但原來她開店之初最想賣的是和牛。不過，原來網店售賣肉類食品是需要申請牌照的，終於在近月才正式獲得牌照，並迅速籌備直播分享同好。「因為我自己好鐘意食牛，但發現即使去到日本食到的和牛質素都是一般，反而有個朋友在香港做批發的和牛更好味，就想何不將自己喜歡食的都分享出去，讓更多人試到，除可幫助我這平台，又可帶多點生意給我的朋友，而我的粉絲則可以食到優質的和牛。」

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都說香港人最喜歡食，上星期六（13日）劉小慧跟老公一齊做直播煮和牛，竟然吸引了近4,300人同時觀看，破了歷來直播觀看人數紀錄，且在數小時內已錄得近20萬元生意額。其實劉小慧在獲牌前早已事先張揚要 賣和牛，粉絲們亦一早引頸以待，相信有如此佳績，亦為她打下一支強心針。

▲ 直播後劉小慧出post對於收看人數之高，非常驚喜

不過，原來在首次賣和牛直播中，她們原意在直播當晚落單的會先寄出，希望讓大家可以趕及父親節時享用，結果因和牛大賣，加上小慧和店主希望大家都可以趕及父親節前收貨，決定挑戰難度連夜包裝，終於經過三晚通宵將數千件貨在短時間內完成包裝並寄出。「這不單是一份承諾，而是我們想在能力範圍內做得到的，都盡快送到客人手上。」店主說。

▲ 粉絲們收貨後即留言贊好

▲ 粉絲留言收到貨，劉小慧亦回應提醒如何處理，十分貼心

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