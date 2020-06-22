信達「搣甩」B字 本港生科股市場入直路

近期港股市場中生物科技股板塊熾熱，除了生科新股的招股反應熱烈，再有早期上市的生科股宣布除去股份名稱後的「B」字標記，反映業務漸趨成熟。

於2018年10月底上市的生科股信達生物 （01801） 宣布，公司的股份名稱將不再加上「B」字標記，這將是繼百濟神州 （06160） 後第二隻「搣甩」B字的生科股。

受消息刺激，信達今日股價升7%，並高見53.05元創上市高位。

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信達盈利及市值達標 可移除「B」字

港交所於2017年作上市制度改革，在新規下容許沒有收入、仍在研發階段的生物科技企業來港上市。而按新規上市的生科股，在股份名稱後都須加上「B」標記，以反映股份的風險。因為股份都配上「B」字，市場人士都稱這些生科股為「B仔股」。

事實上，由於生科股都主要是研發階段，風險確較傳統股份為高。自從2018年8月首隻生科股歌禮 （01672） 上市後，初期上市的多隻生科股普遍上市後都股價「潛水」，一度令投資者對生科股的反應轉冷淡。到去年底，生科新股上市後表現轉佳，市場才重拾信心。

如果再有生科股能獲准除去「B」字標記，反映股份業務已達一定規模。信達通告表示，集團現已符合上市規則第8.05（3）條項下的市值及收益測試要求。具體而言，集團市值超過600億元，遠高於該規則規定的40億元；集團去年度總收入為10.5億元人民幣（約11.4億港元），亦高於規則規定的5億港元。

首隻除「B」字生科股百濟 市值逾千億

信達更表示，除「B」字後，其股份可能被考慮納入恒生指數。按信達現時市值，為生科股中第二大，而第一的正是首隻除「B」字的生科股百濟神州，現市值逾千億元。

由2018年以來，港股共有18隻生科新股上市，令香港續為全球第二大生物科技融資中心的排名。在這幾年間，本港生科股趨成熟，據統計，已上市的18隻生科股中，有11隻股份目前已錄得盈利，即踏入產品銷售階段。在股份未有實質盈利情況下，市場僅靠概念及憧憬，以支撑其高市值及股價，現時本港生科中不少已展開商業化，令估值更有根據。另外，相信愈來愈多早年上市的生科股除去「B」字，亦有助提升市場投資生科股的信心。

責任編輯：錢家鋒