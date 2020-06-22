【海外物業】自住出租大不同　倫敦買樓買那一區好？

投資倫敦物業，最常會問應買那一個區比較好，新樓好或舊樓好？

其實買樓買那一區，很受究竟是自住或是投資影響。倫敦治安比香港為差，倫敦在2019年錄得149宗兇殺案，遠比香港24宗為高，但卻比紐約314宗少得多。仔細留意，就會發現很多兇殺案都是跟幫派爭地盤和報仇有關，這跟地區性也有一定關係。只要在網上把倫敦罪案地圖開啟，定會發現兇殺案主要集中在市中心區和相對比較窮困的倫敦東部和北部。倫敦政府當然也知道問題所在，所以希望透過舊城改造，引入私人住宅，私人企業，甚至大型商場來增加舊城商業機會，從而減低貧窮和罪案率。

例子如東區的Stratford，因接近金絲雀碼頭和City of London，所以吸引了不少金融區的租客。但因市區重建不是一時三刻能夠完成，所以Stratford 一邊很新，而另一邊則一切依「舊」，罪案率仍然相對高企。如家有幼少想買樓自住，筆者不一定會推介Stratford，但如出租的話，卻另作別論。如買樓來自住的話，定要先查看倫敦罪案地圖才好作出決定。

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另一個更簡單來了解一區情況的做法，便是看看該地區有什麼類型的超市。Waitrose 目標客戶群為中產或以上，所以店只開在購買力較強的地區。至於Iceland, Lidl 或Aldi超市等則剛剛相反。￼

至於買那個地區好？實在難以一概而論。但根據英國其中一家最大的地產發展商 Berkeley Group (BG) 的網站，BG在倫敦有29個有定價的樓盤，分佈在不同的地鐵Zone，東南西北中都有。用同一發展商新樓數據的好處是比較性強，因全都是新樓和建築質素相對接近，況且大發展商數據多，新樓定價經過深思熟慮後才決定。

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當中觀察有二。第一，如讀者打算買市中心Zone1 或Zone2的樓，應先考慮Zone1，因兩個Zone定價不一定差很遠，但Zone1 比人感覺更加方便和中心。第二，Zone2 和 Zone3 離開市中心行程時間差不多，但Zone3 價錢卻比Zone2低40%。從Zone3 到其他外Zone，價錢隨離倫敦市中心距離增加而緩緩向下，但差別卻不太大。￼所以Zone3 是一個性價比相對為高的Zone。以上觀察不是絕對，但可以作為讀者在倫敦購買物業時作參考用途。

（全文見第661期笨鐘見聞)

￼Ronald Chan

一位在香港投資界打滾了差不多30年，凡事喜歡每事問的芬佬，搖身一變，在港英之間兩邊飛，現在成為老友間的南官夫人信箱，協助解決在英國買屋、租屋、子女讀書、投資和移民等問題。今後會在這裏分享他在大笨鐘下的所見所聞。

( FB專頁: 笨鐘見聞 - 基金經理眼中的英國）