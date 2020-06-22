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【派錢1萬】進修增值有「錢」途　學護理駕駛為第二職業做準備（附課程連結）

商業 16:57 2020/06/22

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政府派錢1萬元，除了消費購物，有否想過持續進修？學護理課程、駕駛課程、電腦課程，可能隨時成為後備職業。（資料圖片）

政府派錢1萬元，除了消費購物，有否想過持續進修？在失業率高企、經濟差的環境下，學習一技之長增值自己，以謀後路。芸芸眾多課程，小編精選了3大類別：

【派錢1萬】中小企投資買軟件　最平計劃最多用2年

1.護理課程
疫情下醫護人員需求龐大，學懂護理技能，可能隨時成為後備職業。不少課程為有意投身護理服務業人士提供機會，如香港青年協會持續進修中心的醫務所助理證書、牙醫助護證書課程、物理治療助理證書、視光師助理證書課程、傳染病及預防感染管理證書課程等。

2.駕駛課程
疫情下不少人希望學會駕駛私家車，減少乘搭公共交通工具，同時更可開拓副業成為Uber司機。收到政府款項後，可以考慮報讀一向收費不菲的駕駛課程，如香港駕駛學院李健駕駛學校新觀塘駕駛學院好運駕駛學校鏗鏘駕駛學校等。除了私家車，更可報讀輕型貨車、電單車課程等，成為GOGOVAN司機或外送平台車手。

3.電腦課程
在數碼化年代，資訊科技行業求才若渴，但不再只是學懂基本電腦知識，還要迎合5G技術及大數據。坊間課程如vtc的大數據及人工智能專業證書，72小時學會分析及應用大數據，設計及實施智能系統。亦有電腦教育中心舉辦5G 移動網絡及 SDN/NFV 網絡功能虛擬化入門課程，8堂學會網絡編碼、雲端系統、5G相關頻譜等。

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責任編輯：朱悅瀅

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