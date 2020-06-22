【派錢1萬】進修增值有「錢」途　學護理駕駛為第二職業做準備（附課程連結）

▲ 政府派錢1萬元，除了消費購物，有否想過持續進修？學護理課程、駕駛課程、電腦課程，可能隨時成為後備職業。（資料圖片）

政府派錢1萬元，除了消費購物，有否想過持續進修？在失業率高企、經濟差的環境下，學習一技之長增值自己，以謀後路。芸芸眾多課程，小編精選了3大類別：

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1.護理課程

疫情下醫護人員需求龐大，學懂護理技能，可能隨時成為後備職業。不少課程為有意投身護理服務業人士提供機會，如香港青年協會持續進修中心的醫務所助理證書、牙醫助護證書課程、物理治療助理證書、視光師助理證書課程、傳染病及預防感染管理證書課程等。

2.駕駛課程

疫情下不少人希望學會駕駛私家車，減少乘搭公共交通工具，同時更可開拓副業成為Uber司機。收到政府款項後，可以考慮報讀一向收費不菲的駕駛課程，如香港駕駛學院、李健駕駛學校、新觀塘駕駛學院、好運駕駛學校、鏗鏘駕駛學校等。除了私家車，更可報讀輕型貨車、電單車課程等，成為GOGOVAN司機或外送平台車手。

3.電腦課程

在數碼化年代，資訊科技行業求才若渴，但不再只是學懂基本電腦知識，還要迎合5G技術及大數據。坊間課程如vtc的大數據及人工智能專業證書，72小時學會分析及應用大數據，設計及實施智能系統。亦有電腦教育中心舉辦5G 移動網絡及 SDN/NFV 網絡功能虛擬化入門課程，8堂學會網絡編碼、雲端系統、5G相關頻譜等。

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責任編輯：朱悅瀅

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