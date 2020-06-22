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【新冠疫情】第二波疫情恐殺到　亞洲最危險國家是？

環球政經 16:34 2020/06/22

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近期北京新冠疫情有再次爆發跡象，10近日內新增逾200名患者，隨著多個亞洲國家放寬限制，逐步恢復經濟活動，有專家指出，亞洲不少國家都有可能爆發第二波疫情，當中印度、南韓及日本都是高風險國家。

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根據《南華早報》報道，面臨有可能到來的第二波的疫情，專家們普遍認為，雖然各國有了初期疫情爆發時的實戰經驗，能夠更好地應對疫情。但有分析人員認為：「挑戰仍然存在，應保持警惕，確保遏制小規模群聚感染，防止出現更大規模以及不可控制的情況出現。」

對於亞洲疫情，亞太臨床微生物學與感染學會（APSCMI）會長Paul Ananth Tambyah認為，最有可能出現第二波疫情的，是現在每日仍有成百上千確診、且持續有社區性本土傳播的國家，Tambyah指稱：「雖然有人認為這是第一波疫情的末期，但上述這類國家內可能存在著多個傳播鏈。」Tambyah點名指印度處於高風險之中，目前印度是美國、巴西、俄羅斯以外疫情最嚴重的國家，總確診數逾46萬人，位居全球第4名。另外巴基斯坦、印尼、南韓、日本的情況同樣令人擔憂。

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撰文 : 國際組

亞太 北京 日本 俄羅斯 南韓 經濟 亞洲 疫情

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