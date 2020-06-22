  • 30°C
香港時間 : 2020622日 (一) 23:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【劫富濟貧】美股驚現「羅賓漢現象」　散戶輕鬆跑贏基金大戶

股樓投資 22:00 2020/06/22

分享：

「股市現在下跌，但不要忘記羅賓漢交易員（Robinhood traders ）在下午前也還未睡醒。」美國財富管理公司Bone Fide Wealth主席Douglas Boneparth在上周的跌市中，在Twitter發帖文道。

以美股市場之深度，除了聯儲局外，相信也難到一個動輒就能控制股市升跌的人存在，所以Douglas Boneparth自然是在說玩笑，但無可否認這群「羅賓漢交易員」在美國有「舉足輕重」的地位，究竟他們是誰？

相關文章：【美股分析】投資者追求穩健投資　兩隻債券ETF受資金追捧

其實Douglas Boneparth所指的「羅賓漢交易員」就是一群美國的新手散戶，他們都是在疫情後突然湧現，並透過劵商羅賓漢（Robinhood）來進行交易。就在大行和基金公司擔心疫情第二波爆發，但令股市再度下跌之時，這些「羅賓漢」一於懶理，只要在市場上看到平貨就大手掃入，他們所買入的，往往是大行不看好的股票。

相關文章：【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股

不信？以下就有一個羅賓漢用戶最受歡迎的股票名單，當中很多都只有很少分析員看好，例如股神巴菲特（Warren Buffet）拋售的航空股，正是「羅賓漢」的心頭好。但神奇的地方就是當大行對後市取態謹慎時，這些散戶反而大舉入市，推高股市，令他們的回報遠高於大戶。高盛上周便發表報告，指最受散戶歡迎的投資組合，在疫情後的回報達61％，高過對冲基金的45%。

股票 股價 分析師看好比例 過去三個月回報
Ford Motor（F） $6.22 21% 24.9%
GE（GE） $7.08 62% 19.1%
美國航空（AAL） $15.43 21% 49.3%
迪士尼（DIS） $114.84 52% 34.4%
達美航空（DAL） $29.36 63% 31.4%
嘉年華（CCL） $17.49 20% 25.2%
GoPro（GPRO） $4.62 17% 102%
Microsoft（MSFT） $196.5 88% 45.9%
Aurora Cannabis（ACB） $13.67 24% 68.5%
Apple（AAPL） $354.9 66% 59.3%

 

 

 

撰文 : 國際組

美股 股票 基金 巴菲特 航空 航空股 美國 財富及資產管理 Twitter 美國聯儲局

上一篇文章

日本網站民調：疫情後最想台灣香港遊客回流遊日

下一篇文章

沙田上車盤「4字頭」有交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【港股追蹤】微盟「刪庫事件」今開庭　700倍PE終難敵地心吸力
【港股追蹤】微盟「刪庫事件」今開庭　700倍PE終難敵地心吸力