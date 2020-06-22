【劫富濟貧】美股驚現「羅賓漢現象」　散戶輕鬆跑贏基金大戶

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日本網站民調：疫情後最想台灣香港遊客回流遊日
「股市現在下跌，但不要忘記羅賓漢交易員（Robinhood traders ）在下午前也還未睡醒。」美國財富管理公司Bone Fide Wealth主席Douglas Boneparth在上周的跌市中，在Twitter發帖文道。
以美股市場之深度，除了聯儲局外，相信也難到一個動輒就能控制股市升跌的人存在，所以Douglas Boneparth自然是在說玩笑，但無可否認這群「羅賓漢交易員」在美國有「舉足輕重」的地位，究竟他們是誰？
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其實Douglas Boneparth所指的「羅賓漢交易員」就是一群美國的新手散戶，他們都是在疫情後突然湧現，並透過劵商羅賓漢（Robinhood）來進行交易。就在大行和基金公司擔心疫情第二波爆發，但令股市再度下跌之時，這些「羅賓漢」一於懶理，只要在市場上看到平貨就大手掃入，他們所買入的，往往是大行不看好的股票。
不信？以下就有一個羅賓漢用戶最受歡迎的股票名單，當中很多都只有很少分析員看好，例如股神巴菲特（Warren Buffet）拋售的航空股，正是「羅賓漢」的心頭好。但神奇的地方就是當大行對後市取態謹慎時，這些散戶反而大舉入市，推高股市，令他們的回報遠高於大戶。高盛上周便發表報告，指最受散戶歡迎的投資組合，在疫情後的回報達61％，高過對冲基金的45%。
|股票
|股價
|分析師看好比例
|過去三個月回報
|Ford Motor（F）
|$6.22
|21%
|24.9%
|GE（GE）
|$7.08
|62%
|19.1%
|美國航空（AAL）
|$15.43
|21%
|49.3%
|迪士尼（DIS）
|$114.84
|52%
|34.4%
|達美航空（DAL）
|$29.36
|63%
|31.4%
|嘉年華（CCL）
|$17.49
|20%
|25.2%
|GoPro（GPRO）
|$4.62
|17%
|102%
|Microsoft（MSFT）
|$196.5
|88%
|45.9%
|Aurora Cannabis（ACB）
|$13.67
|24%
|68.5%
|Apple（AAPL）
|$354.9
|66%
|59.3%
撰文 : 國際組