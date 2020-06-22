【劫富濟貧】美股驚現「羅賓漢現象」　散戶輕鬆跑贏基金大戶

「股市現在下跌，但不要忘記羅賓漢交易員（Robinhood traders ）在下午前也還未睡醒。」美國財富管理公司Bone Fide Wealth主席Douglas Boneparth在上周的跌市中，在Twitter發帖文道。

以美股市場之深度，除了聯儲局外，相信也難到一個動輒就能控制股市升跌的人存在，所以Douglas Boneparth自然是在說玩笑，但無可否認這群「羅賓漢交易員」在美國有「舉足輕重」的地位，究竟他們是誰？

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其實Douglas Boneparth所指的「羅賓漢交易員」就是一群美國的新手散戶，他們都是在疫情後突然湧現，並透過劵商羅賓漢（Robinhood）來進行交易。就在大行和基金公司擔心疫情第二波爆發，但令股市再度下跌之時，這些「羅賓漢」一於懶理，只要在市場上看到平貨就大手掃入，他們所買入的，往往是大行不看好的股票。

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不信？以下就有一個羅賓漢用戶最受歡迎的股票名單，當中很多都只有很少分析員看好，例如股神巴菲特（Warren Buffet）拋售的航空股，正是「羅賓漢」的心頭好。但神奇的地方就是當大行對後市取態謹慎時，這些散戶反而大舉入市，推高股市，令他們的回報遠高於大戶。高盛上周便發表報告，指最受散戶歡迎的投資組合，在疫情後的回報達61％，高過對冲基金的45%。

股票 股價 分析師看好比例 過去三個月回報 Ford Motor（F） $6.22 21% 24.9% GE（GE） $7.08 62% 19.1% 美國航空（AAL） $15.43 21% 49.3% 迪士尼（DIS） $114.84 52% 34.4% 達美航空（DAL） $29.36 63% 31.4% 嘉年華（CCL） $17.49 20% 25.2% GoPro（GPRO） $4.62 17% 102% Microsoft（MSFT） $196.5 88% 45.9% Aurora Cannabis（ACB） $13.67 24% 68.5% Apple（AAPL） $354.9 66% 59.3%