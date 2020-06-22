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【股樓專欄】欠債太多由贏變輸

股樓投資 16:25 2020/06/22

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筆者經常都被老友話，做生意不夠進取，又不懂得借錢，就算有錢賺，都不可以賺盡，應該向那些識得借錢的生意人學習。我回應說，自己天資愚鈍，有這樣的成績已經不錯，而近日有不少豪宅業主因未能依期還錢，他們所按的自住豪宅被銀行沒收，變成俗稱所謂的銀主盤，老友見到我，就說幸好我蠢，不懂得借錢，否則就損失慘重。

老實說，我不知道老友的說話是褒抑或貶？既然不知道，他讚我，我照單全收。全香港人都知道樓宇長揸必升，所以一般業主未到最後關頭，都不會賣走手上的物業，尤其是自住單位。但長揸背後有一個基本要求，就是借貸比率不能太高，否則遇上樓價下跌，或者自己沒有能力供樓，擁有物業就會被銀主沒收。所以太叻借錢亦未必是好事，因為即是將借貸比率維持在高水平，總有一日，樓價會出現一個比較顯著跌幅，那些太叻借錢的人，就會受到傷害。

由於金管局以逆周期措施，將樓宇按揭收得很緊，如果不是樓價大跌，銀主盤根本不會出現。但有些人利用漏洞，將物業向財務公司借錢，結果當然可以借得比銀行多很多。但借了的錢不但要還，還要給高過正常幾倍的利息，在樓市順風順水，每年有7%至8%升幅，或者可以捱得住，倘若樓市形勢逆轉，那些向財務公司借錢的業主，他們所按的物業，隨時會變成銀主盤，大家雖然知道樓市長遠必升，但原來欠債多與少才真正決定輸贏。

亦有一些人，利用樓宇升值向銀行借錢買一些金融產品，表面上是相當安全，在無風無險下賺了息差，但世事無絕對，很多時都會出現一些突發事件，令那些金融產品的價值不但消失，甚至會令投資者負上一筆巨債，最後都不得不出售本來負債很少的物業。2015年不少買人民幣累積期權的業主，亦經歷過這個危機。最後要將手上物業出售才可以解決問題。所以買那些金融產品的時候，一定要了解其風險，會不會在某個情況下，大幅增加自己債務。如果有此可能，必定要慎重考慮，因為欠債太多，最後要賣走手上物業，幾十年升值可能一朝化為烏有，最後由贏變輸。

原文刊於661《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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