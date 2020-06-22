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【保就業】首批僱主名單出爐　打工仔都可監察僱主

環球政經 17:36 2020/06/22

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「保就業」計劃由政府資助僱主支薪，第一期申請在6月14日截止，共收到近17萬名僱主申請。政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數的名單，涵蓋近25,500名僱主，受薪僱員人數超過20萬，涉資約48億元。

政府於過去兩星期已向兩批共59,500名僱主, 發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名，兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。為增加計劃的透明度，讓社會及僱員作出監察，政府已將首批已領取工資補貼的僱主名單上載至「保就業」計劃網站

名單中，獲得最多工資補貼的為養和醫療集團有限公司， 其次是服裝公司I.T APPARELS LIMITED，第三是HONG KONG TELEVISION NETWORK LIMITED（香港電視網絡有限公司）。

排名 僱主名稱（英文） 僱主名稱（中文） 工資補貼金額（2020年6月至8月） 承諾受薪僱員人數
1 HKSH MEDICAL GROUP LIMITED 養和醫療集團有限公司 $85,947,474 3,238
2 I.T APPARELS LIMITED -- $47,106,591 1,809
3 HONG KONG TELEVISION NETWORK LIMITED 香港電視網絡有限公司 $32,747,166 1,248

政府發言人提醒，僱主在領取工資補貼後必須履行承諾，在接受第一期補貼的三個月期間（即六月至八月）任何一個月有支薪的僱員人數，均不能少於承諾受薪僱員人數（即三月受僱僱員總數，無論僱員在三月有否支薪），及每月的補貼必須全數用於支付僱員當月的工資。

發言人又指，僱員或社會各界如發現僱主有濫用或違反計劃條件, 可向「保就業」計劃秘書處舉報，當局將會積極跟進，各位打工仔不妨看看自己僱主是否參與者之一。

 

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撰文 : 鄺庭芳

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