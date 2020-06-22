  • 32°C
香港時間 : 2020622日 (一) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

綠置居49折價單出爐　港島樓100萬有找

股樓投資 16:20 2020/06/22

分享：

新一期綠置居以市價49折出售，房委會早前推出兩個項目，分別是柴灣蝶翠苑、以及青衣青富苑，合共3,696伙單位。及至今日（6月22日），房委會終上載項目樓書，並公布價單，料下周一（29日）開始揀樓。

據價單顯示，柴灣蝶翠苑提供828伙單位，實用面積187至320平方呎，售價由97.67萬元起，至最貴207.2萬元。以最平一伙為例，即1樓5室，實用面積187平方呎，售價97.67萬元，由於綠表買家可承造九成半按揭，換言之，首期約需4.88萬元，就能榮升港島樓業主，惟100萬元以下單位，僅得3伙。

至於青衣青富苑，項目規模較大，提供2,868伙單位，實用面積187至471平方呎，售價由81.77萬元起，至最貴272.61萬元。以最平一伙為例，即1樓5室，實用面積187平方呎，售價81.77萬元，假如承造九成半按揭，首期開支僅約4.09萬元。

據資料顯示，今期綠置居約收4.8萬份申請表，超額認購11.9倍，但受疫情影響，原定上月揀樓，終延至本月底才開始。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【百萬Blogger】財叔：想不到買居屋的理由
2015/07/04
【百萬Blogger】財叔：想不到買居屋的理由
【上車機會又到 】市傳下季將推逾7千伙新居屋　白表名額或增至逾4200個
2020/06/19
【上車機會又到 】市傳下季將推逾7千伙新居屋　白表名額或增至逾4200個
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
2020/06/20
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
2020/06/21
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」
今日
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」
綠置居 蝶翠苑 青富苑

上一篇文章

【股樓專欄】欠債太多由贏變輸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解
【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票