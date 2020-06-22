綠置居49折價單出爐　港島樓100萬有找

新一期綠置居以市價49折出售，房委會早前推出兩個項目，分別是柴灣蝶翠苑、以及青衣青富苑，合共3,696伙單位。及至今日（6月22日），房委會終上載項目樓書，並公布價單，料下周一（29日）開始揀樓。

據價單顯示，柴灣蝶翠苑提供828伙單位，實用面積187至320平方呎，售價由97.67萬元起，至最貴207.2萬元。以最平一伙為例，即1樓5室，實用面積187平方呎，售價97.67萬元，由於綠表買家可承造九成半按揭，換言之，首期約需4.88萬元，就能榮升港島樓業主，惟100萬元以下單位，僅得3伙。

至於青衣青富苑，項目規模較大，提供2,868伙單位，實用面積187至471平方呎，售價由81.77萬元起，至最貴272.61萬元。以最平一伙為例，即1樓5室，實用面積187平方呎，售價81.77萬元，假如承造九成半按揭，首期開支僅約4.09萬元。

據資料顯示，今期綠置居約收4.8萬份申請表，超額認購11.9倍，但受疫情影響，原定上月揀樓，終延至本月底才開始。

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