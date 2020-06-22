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人大修改《武警法》　日媒：或增對釣魚台影響

環球政經 16:44 2020/06/22

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全國人大常委會日前通過新修訂的《人民武裝警察法》（下稱《武警法》），《日本經濟新聞》報道指，中方或冀藉此提升對釣魚台海域及台灣的施壓力道。

《日本經濟新聞》報道，全國人大周六（20日）通過新修訂的《武警法》，是中國時隔11年再修訂此法，列明在戰時的情況下，武警接受中央軍事委員會或五大戰區指揮，身為武警的一部份的海警局也適用於此法，戰時海警船可參與軍事作戰。至今武警的任務大多是執行維持治安、重要基礎設施的警備等陸地任務，編制約有60萬至70萬人，今後或將作出負責海上警備任務的人員編制。

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報道指出，中國當局去年12月公布的2020年立法計劃中，並沒有納入有關《武警法》的修法，突然列之為議程，背後可能與台灣總統蔡英文在大選勝出連任有關，加強對台灣施壓；亦有指中國為了與美國爭奪海洋霸權，所以將海警局與海軍合作，藉以提升海洋軍力。

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