金管局：百分百特惠貸款接8600宗申請 涉約160億

▲ 百分百擔保特惠貸款推出約兩個月，收到8600宗申請，涉及約160億元。

金管局總裁余偉文於《匯思》撰文，指雖然近期疫情稍為緩和，經濟活動逐步重啟，但很多中小企仍處於水深火熱之中，當局首要之務是繼續為中小企提供支援，以保住本地就業。他透露，推出約兩個月的「百分百擔保特惠貸款」已收到8600宗申請，涉及約160億元。

金管局會繼續密切留意市場的情況，有需要時提供適切的支援，協助它們跨過難關。

余偉文指出，政府透過按保公司管理的「中小企融資擔保計劃」為支援中小企擔當着不可或缺的角色。「計劃」最近推出多項支援企業的改善措施，包括調高「八成信貸擔保產品」的貸款上限、延長擔保期、降低擔保費，以及提供還息不還本的安排。去年12月中，按保公司推出全新的「九成信貸擔保產品」，以期更適切地為小微企及營運紀錄尚淺的企業紓緩資金周轉壓力。

八成及九成信貸擔保產品批出61億

今年首五個月，八成及九成擔保產品合共批出超過2100宗申請，金額逾61億元，批出申請宗數比去年同期上升接近一倍。

另外，政府早前推出「百分百擔保特惠貸款」；由於資金由按證公司而非銀行提供，故銀行的審批只會着眼於借款企業是否符合計劃的申請條件，而非單純以商業考慮借貸，亦無需顧慮索償的問題，因此審批非常快捷。

約六成百分百特惠貸款即日批出

特惠貸款自4月20日推出至今，按保公司從銀行收到約 8600宗申請，涉及約160億元。如果文件齊備的話，按保公司可於三個工作天內批出申請。事實上，現時約六成的申請更能於即日批出。

余偉文舉例，申請特惠貸款的企業中包括一家紮根香港逾50載的雲吞麵店，疫情嚴重打擊飲食業，慶幸特惠貸款協助他們跨過難關。這除了守住一門獨特的手藝和味道，更可延續社區裏面人與人的連繫。

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