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全球新冠肺炎單日確診創新高 巴西死亡破5萬

環球社會熱點 16:09 2020/06/22

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全球新冠肺炎單日確診創新高 巴西死亡破5萬

新冠肺炎疫情全球大流行，世界衛生組織（WHO）公布，全球單日確診新冠肺炎人數創新高，達18.3萬人，其中巴西新增確診人數最多。另外，巴西因感染新冠肺炎而死亡的個案破5萬宗，僅次美國。

世界衛生組織指，新增確診的18.3萬宗中，6成是來自北美洲及南美洲，逾5萬宗是來自巴西。巴西衛生部周日指，當地新增1.7萬宗確診個案，死亡個案則增加641宗，至50,617宗。

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美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，截至本港周一（22日）的下午3時，巴西確診人數達108萬。

英國廣播公司引述有專家警告，巴西的疫情爆發可能尚未到高峰。然而，即使巴西疫情持續，仍無礙巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者及反對者周日分別上街示威。

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大批反對者周日上街要求彈劾博索納羅，博索納羅一直因其處理疫情的手法而備受批評。博索納羅認為若因疫情採取封鎖措施，其經濟影響遠大於病毒本身。博索納羅的取態令兩名衛生部長先後辭任。

巴西未有因疫情持續而鎖國，但巴西各區都有各自採取不同的措施。經過各地近月的封鎖措施後，巴西感染率仍然處於高水平，但部份地區正在慢慢解除封鎖措施。

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責任編輯：楊心悅

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