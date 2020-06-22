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【派錢1萬】中小企投資買軟件　最平計劃最多用2年

商業 16:29 2020/06/22

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疫情爆發後，中小企對數碼轉型的需求更迫切，以便員工可在家工作。（新華社資圖圖片）

港府現金發放計劃下，全民派錢1萬元。不同角色的港人可以靈活運用，以發揮最大效益。中小企老闆除了可以消費外，還可以投資於發展網上業務，即使港府推出的遙距營商計劃（D-Biz）的資助可能「不似預期」，亦可藉1萬元，提升自己公司的數碼能力，加促企業轉型。

【疫市營商】O2O 營銷模式　如何救零售？

疫情爆發後，中小企對數碼轉型的需求更迫切，以便員工可在家工作。Microsoft相信港人並不陌生。Microsoft 365現時設有4個版本，分別為家用、商務用、企業用和教育用。企業用較能保障公司資料的安全性，以及能夠識別身份和存取權限，方便管理。當中除基本的應用程式，例如PowerPoint、Word、Excel等外，還設有Planner、TO DO、MyAnalytics、Power BI Pro等，助中小企作進階分析和工作管理。

【疫市營商】菲仕蘭旗下黑白慶80周年　今年推連串活動

企業用服務設有3個收費計劃，每個使用者的每個月收費分別為1） 442港元；2） 248港元和3） 78港元。不同價格包含的服務均有不同，詳情可【按此】，進行官網深入研究。

今次港府派錢1萬元，以每人每月最平78元計劃計算。倘若中小企共有5名至10名員工，老闆的1萬元，可以支援企業1至2年使用企業版Microsoft 365服務。

【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業

責任編輯：馬意文

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