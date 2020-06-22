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【生科股】君實生物回A登科創板漲近8% 信達生物摘「B」再破頂

金融經濟 15:57 2020/06/22

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君實生物擬於A股科創板上市。

港股整體表現乏力，惟個別板塊仍然熱炒。生物科技股君實生物 （01877） 公布，擬登陸內地科創板，計劃發行8713萬股A股，佔擴大後股本10%。受消息影響，君實生物股價升7.7%，報58.15元。

君實生物公告指，其A股預計發行日期為7月2日，保薦人為中金。集資所得將用於創新藥研發項目、君實生物科技產業化臨港項目，以及償還銀行貸款和補充流動資金；三個項目的擬投入募集資金合共約27億元人民幣。

信達生物摘「B」股價破頂

另外，生科股信達生物 （01801） 亦公布，公司現已符合上市規條例下的市值及收益測試要求。集團於今年6月19日的市值超過664億元，遠高於B股規定的40億元。公司的股份名稱將不再加上標記「B」。

公司表示，其於截至去年12月31日止年度的總收入為10.5億元人民幣(約11億港元)，亦遠高於該B股規定的5億港元。公司亦指除B後，其股份可能被考慮納入各類恒生指數。

信達生物現漲6.5%，報52.7元，股價再創52周新高。

相關文章︰生科股驚現十倍股 拆解生科股奇葩致勝關鍵

【生科股】康希諾股價曾急跌22%　公司：營運正常、不悉任何波動原因

 

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