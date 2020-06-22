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【定期存款】滙豐減港元定存息 一年存息失守一厘關

金融經濟 16:44 2020/06/22

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滙豐今天（6月22日）全面減短中長息，連同中銀及渣打上周已出手，3大發鈔行鬥減。

港元定期存款的減息潮不斷擴大，滙豐今天（6月22日）全面減港元定存短中長息；當中3個月期調低0.3厘，至1.3厘；半年則削0.2厘，新報1.1厘；一年降低0.15厘，至失守一厘大關，僅報0.85厘。這是繼上周中銀香港 （02388） 及渣打減息以來，3間發鈔行鬥減港元定存息，也是滙豐於6月以來首度減息。專家預計，半年結未過，但大型銀行已爭相下調存息，料中小行再跟減。

渣打於上周五（19日）下調3個月年息0.1厘，新息率至1.15厘。中銀更早於上周三（17日）削低半年以下的短期定期存款息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘；至於一個月及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率報1.1厘；一個月則新報0.55厘。

比較各間大型銀行，現時3個月年息以恒生 （00011） 的1.6厘最高，中銀的1.5厘抛離滙豐的1.3厘，以及渣打的1.15厘。

半年期方面，滙豐及中銀齊報1.1厘，險勝恒生的1.05厘，渣打僅得0.95厘。

一年期以中銀險守一厘稱冠，滙豐的0.85厘亦勝恒生的0.75厘、以及渣打的0.65厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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