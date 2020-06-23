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【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！

股樓投資 08:00 2020/06/23

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居屋2020將接受申請，據悉將以市價63折定價，推售逾7千伙，其中鑽石山啟翔苑平均呎價9,365元，各項目預計第三季接受申請，10月攪珠，明年首季揀樓。

啟翔苑是近年罕見的市中心盤，啟翔苑鄰近港鐵鑽石山站，由屋苑前往港鐵站只需數分鐘步程，交通相當便利，加上附近有大型商場，購物及日常生活亦相當便利。

不過，啟翔苑的樓花期長達接近3年，關鍵日期為2023年5月底，意味市民即使成功購入單位，相信都會「等到頸都長」。

回顧過去的居屋計劃，2019居屋凱德苑、錦暉苑、旭禾苑，關鍵日期均在2020年10月31日，即是最長只需等1年就可以入伙。而2018年居屋中，最遲入伙的居屋裕泰苑，預計關鍵日期同是2020年10月31日，即是最長需等2年才入伙。

2019居屋長沙灣凱德苑於今年5月時的興建情況。(受訪者提供)

相關文章：【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)

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購入居屋裕泰苑無房單位的劉先生表示，自己是「過來人」，當年爭崩頭才成功購入單位，「當年我都無得揀，單人係得返裕泰苑。」由購入單位到落成等2年已是「等到頸都長」，他認為2年間香港的變化已很大，難以想像啟翔苑的樓花期竟長達近3年。

「雖然(啟翔苑)交通係好方便，但要等3年真係好耐，到時香港咩環境都唔知啦！」

購入居屋裕泰苑無房單位的劉先生表示，自己是「過來人」，當年爭崩頭才成功購入單位，圖為裕泰苑今年2月底時興建情況。(受訪者提供)

劉先生又認為一般私樓的「預售樓花期」最多只可以隔 30 個月(即2年半)，啟翔苑的樓花期已到「臨界點」，「如果未咁快起好，好心唔好咁早拎出嚟賣，變相有迫切住屋需要嘅，要焗住揀其他，同埋你咁早扣起人地個首期，買家可以用嘅流動現金又會少咗」。

不過，過去建制派的公屋聯會曾經提出，居屋申請反應熱烈，建議政府延長資助出售房屋的樓花期至最多5年，盼延長樓花期可換取房委會在較後時間，追回供應量，也避免出現供應斷層。

 

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撰文 : 黎海怡

居屋 房委會 香港 錦暉苑 啟翔苑 旭禾苑 裕泰苑 凱德苑

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