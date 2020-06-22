【華為5G】華為於英國研發晶片　已僱用約400名員工

▲ 英國於早前曾表示將重新考慮會否採用華為的技術以及設備於當地興建5G 網絡，不過近日有消息指，華為即將在英國劍橋成立新的晶片研發中心。

受中美貿易戰影響，華為一直遭受制裁打壓海外業務，不少歐洲國家在美方影響下亦紛紛表示將重新審視與華為之間合作的關係。儘管英國近期對華為的看法急轉直下，更在早前表示將重新考慮會否採用華為的技術以及設備於當地興建5G 網絡，不過近日就有消息指出，華為即將在英國劍橋成立新的晶片研發中心。

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據英國媒體《星期日泰晤士報》報道指，華為預期將在本周取得許可，批准華為於當地耗資 4 億英鎊（約港幣38.4億元）興建研究及發展中心，預計中心將會選址在位於劍橋 11 公里以外的市鎮Sawston，以專門研發自家品牌的晶片。南劍橋郡區議會獲建議，將完全批准華為興建發展中心的申請，預計可在明年正式投入服務，並將於初期僱用約400名員工。

據悉， 英國首相約翰遜曾批准華為有限度參與英國5G非核心建設，引起美國不滿，其後轉軚要求華為在2023年前完全撤出英國5G網絡建設。美國政府早前有意擴大禁令，收緊美企對華為出口晶片的限制。有傳華為計劃向競爭對手購買晶片，亦銳意開發自家晶片，以抗衡美國的封殺，維持其消費電子產品業務。

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不過報道又指，前副首相Damian Green表示，華為在英國建立研發中心更多是為了影響政策辯論及公眾輿論，政府不應允許類似事情發生。而華為則表示，在此投資新技術正是對英國履行重要的承諾，到2022年底前將投資並採購30億英鎊（約港幣288億元），並同時與劍橋等大學建立合作關係。

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責任編輯：施雯雯