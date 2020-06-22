【新冠肺炎】網球手迪米杜夫確診 祖高域曾接觸恐中招

▲ 網球男單世界排名第19位的球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov），突然宣布確診新冠肺炎，更曾接觸祖高域。

網球男單世界排名第19位的球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov），突然宣布確診新冠肺炎。迪米杜夫上周曾參加網壇名將祖高域（Novak Djokovic）舉辦的慈善賽，有關賽事決賽已取消，而祖高域也因曾經接觸迪米科夫而要隔離及檢測，外界憂慮他或要避戰美網。

歐聯8月葡萄牙復賽 23日上演決賽

日本球迷人唔到聲先到 用手機app遙距打氣

保加利亞網球手迪米杜夫周日（21日）於社交媒體Instagram宣布，他的新冠病毒檢測結果呈陽性。迪米杜夫指，他公開確診是為確保過去幾日曾與他接觸的人，都會進行病毒檢測。他更為自己可能造成的任何傷害致歉。

據悉，迪米杜夫的某位教練表示對他確診的消息感到震驚，指整個教練團隊都會接受檢測。

南韓球賽請「特別觀眾」打氣 遭罰款1億韓圜

奧運會只此一個 單靠轉播行不通

迪米杜夫上周參加由祖高域舉辦的Adria Tour 巡迴賽塞爾維亞站，上周六（20日）更到克羅地亞的扎達爾（Zadar）參與第二站賽事。迪米杜夫最終落敗，賽事完結後稱身體不適，在摩納哥接受檢測後確診。

祖高域按計劃會於周日與俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）對戰，但由於迪米杜夫確診，主辦方已取消原定於周日舉行的決賽。

入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年

南韓球賽請「特別觀眾」打氣 遭罰款1億韓圜

除了祖高域外，奧地利球手添姆（Dominic Thiem）和德國球手施華利夫（Alexander Zverev）都有參賽。賽事主辦方致歉，表示會聯絡曾與迪米杜夫接觸的所有人，確保他們都接受新冠病毒檢測。

全球多國的新冠肺炎疫情逐漸有放緩趨勢，美國網球公開賽定於今年8月復賽。但迪米杜夫確診前，曾與祖高域等球手接觸，未知會否感染其他人，導致有球手要避戰美網賽事。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒