【新冠肺炎】祖高域網球賽疑爆發集體感染 迪米杜夫等4人確診

▲ 網球男單世界排名第19位的球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov），突然宣布確診新冠肺炎，更曾接觸祖高域。

由網球名將祖高域舉辦的Adria Tour表演賽，懷疑爆發新冠肺炎集體感染。繼保加利亞球手迪米杜夫及其教練後，上周曾與他對戰的克羅地亞新星哥歷也宣布確診，更重要的是，祖高域的體能教練Marko Paniki，成為第4位確診的相關人士。

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男單世界排名19的迪米杜夫（Grigor Dimitrov）周日（21日）於社交媒體Instagram宣布，他的新冠病毒檢測結果呈陽性。

現年29歲的迪米杜夫指，他公開確診是為確保過去幾日曾與他接觸的人，都會進行病毒檢測，更為自己可能造成的任何傷害致歉。

據悉，迪米杜夫的某位教練表示，對他確診的消息感到震驚，指整個教練團隊都會接受檢測。團隊其後證實

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迪米杜夫上周參加祖高域（Novak Djokovic）舉辦的Adria Tour慈善巡迴賽的塞爾維亞站，上周六（20日）轉戰克羅地亞扎達爾（Zadar），參與第二站賽事。迪米杜夫最終敗給哥歷（Borna Coric），但比賽後報稱身體不適，飛返摩納哥接受檢測後確診。

哥歷周一（22日）也在社交媒體Twitter宣布確診，指自己目前沒有出現相關症狀和病情良好，並促請近日曾與其接觸的人士接受檢測。

原本祖高域周日與俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）於決賽對戰，但由於迪米杜夫確診，主辦方已取消賽事。據報祖高域返抵貝爾格萊德後，將會接受病毒檢測。

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除了祖高域，奧地利球手添姆（Dominic Thiem）和德國球手施華利夫（Alexander Zverev）都有參賽。賽事主辦方致歉，表示會聯絡曾與迪米杜夫接觸的所有人，確保他們都接受新冠病毒檢測。

全球多國的新冠肺炎疫情逐漸有放緩趨勢，四大滿貫之一的美國網球公開賽，初步計劃如期於8月底上演，但部分球手對美國疫情感到憂慮，未決定會否參賽。

迪米杜夫確診前曾與祖高域等球手接觸，未知會否感染其他人，逾千名球迷入場觀戰亦無須戴口罩。

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責任編輯：何穎兒