【基金投資】銀行、券商、基金公司　邊度買基金好？

最直接認購基金的途徑就是從基金公司官網買入，認購費也較為優惠，但一般而言，基金會通過分銷商向大眾銷售，最常見的分銷渠道就有3種︰銀行、券商 及保險公司。由於各大分銷平台提供的基金產品、服務、收取佣金比例及最低投資門檻不同，投資者應當貨比三家，選擇最適合的認購渠道。

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1.銀行

銀行分行眾多，可選擇的產品也 豐富，並有獨立基金團隊分析，不少投資者為了方便都會透過銀行買基金。相比直接向基金公司認購，銀行的手續費較高，但近年基金競爭激烈，為了增強競爭力，銀行會給予投資者不同的認購費優惠。為了減省認購時間，銀行也都開始提供電子基金交易平台。為鼓勵更多投資者多加使用電子平台，最常用的鼓勵措施，就是提供優於傳統銀行的認購費用，視乎資產規模大小，優惠程度有所不同。

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2.券商

部分券商除了提供股票買賣服務外，亦可認購基金，傳統的大型證券公司提供的基金種類全面，包括股票基金、貨幣基金、債券基金等。但投資者要留意並非所有的券商都提供基金買賣，且券商收費也不夠透明，認購費高低全然視乎資產規模大小。

除了傳統老牌券商外，近年互聯網券商搶攻本港市場，像是 Fundsupermart、而騰訊（00700） 有份投資的富途證券都有提供基金買賣服務。這些網上投資平台來愈來愈受歡迎，皆因它們能為投資者「拆牆鬆綁」，交易限制大大減少，投資者可隨時隨地買賣基金，且入場門檻低，又有較優惠的手續費。其基金認購費用幾乎都在1%之下，比網上銀行更低，更有個別互聯網券商取消認購費、轉換費及贖回費。認購費有減免優惠，固然有吸引力，但投資者還應當擦亮眼睛，看清基金是否值得購買，以及基金相關的額外費用。另外還當留意，部分平台會定期收取平台使用費。

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3.保險

我們時常聽到有人購買旅遊險、醫療險、汽車險，但其實保險公司也可以投資於基金，一般是通過投資和人壽保險結合的「投資相連保險 計劃」（投連保）。持有投連保，投保人可以自由選擇基金投資，不過投保人並不直接擁有該基金，而是擁有保單，相關的基金由保險公司持有。

在透過保險投資基金時，投資者首先要關注可選擇的基金產品，是否符合自己的投資預期。保險公司一般會根據不同保險產品，提供不同基金組合供投保人選擇，選擇範圍固然不會多於銀行或券商平台，但可由投保人自由調配，且毋須轉換費。其次要注意的是，很多人以為繳付的保費都會用於投資基金，但實際上你所交的保費中，扣除掉保單費、行政費、中介人佣金等複雜項目後，剩下來的保費才用來購買基金。同時，保險屬長期投資，有鎖定期，最低以5年為期，因此靈活性非常低。投保人要提早離場，亦要承擔昂貴的費用。

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