  • 29°C
香港時間 : 2020623日 (二) 08:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【基金投資】銀行、券商、基金公司　邊度買基金好？

股樓投資 08:18 2020/06/23

分享：

最直接認購基金的途徑就是從基金公司官網買入，認購費也較為優惠，但一般而言，基金會通過分銷商向大眾銷售，最常見的分銷渠道就有3種︰銀行、券商 及保險公司。由於各大分銷平台提供的基金產品、服務、收取佣金比例及最低投資門檻不同，投資者應當貨比三家，選擇最適合的認購渠道。

相關文章：【基金投資】買基金之前 　先識三類常見基金


1.銀行

銀行分行眾多，可選擇的產品也 豐富，並有獨立基金團隊分析，不少投資者為了方便都會透過銀行買基金。相比直接向基金公司認購，銀行的手續費較高，但近年基金競爭激烈，為了增強競爭力，銀行會給予投資者不同的認購費優惠。為了減省認購時間，銀行也都開始提供電子基金交易平台。為鼓勵更多投資者多加使用電子平台，最常用的鼓勵措施，就是提供優於傳統銀行的認購費用，視乎資產規模大小，優惠程度有所不同。

相關文章：【基金投資】點該要有基金經理　基金經理就是最好？


2.券商

部分券商除了提供股票買賣服務外，亦可認購基金，傳統的大型證券公司提供的基金種類全面，包括股票基金、貨幣基金、債券基金等。但投資者要留意並非所有的券商都提供基金買賣，且券商收費也不夠透明，認購費高低全然視乎資產規模大小。

除了傳統老牌券商外，近年互聯網券商搶攻本港市場，像是 Fundsupermart、而騰訊（00700） 有份投資的富途證券都有提供基金買賣服務。這些網上投資平台來愈來愈受歡迎，皆因它們能為投資者「拆牆鬆綁」，交易限制大大減少，投資者可隨時隨地買賣基金，且入場門檻低，又有較優惠的手續費。其基金認購費用幾乎都在1%之下，比網上銀行更低，更有個別互聯網券商取消認購費、轉換費及贖回費。認購費有減免優惠，固然有吸引力，但投資者還應當擦亮眼睛，看清基金是否值得購買，以及基金相關的額外費用。另外還當留意，部分平台會定期收取平台使用費。

相關文章：【基金投資】甚麽是基金　買股票定買基金好？


3.保險

我們時常聽到有人購買旅遊險、醫療險、汽車險，但其實保險公司也可以投資於基金，一般是通過投資和人壽保險結合的「投資相連保險 計劃」（投連保）。持有投連保，投保人可以自由選擇基金投資，不過投保人並不直接擁有該基金，而是擁有保單，相關的基金由保險公司持有。

在透過保險投資基金時，投資者首先要關注可選擇的基金產品，是否符合自己的投資預期。保險公司一般會根據不同保險產品，提供不同基金組合供投保人選擇，選擇範圍固然不會多於銀行或券商平台，但可由投保人自由調配，且毋須轉換費。其次要注意的是，很多人以為繳付的保費都會用於投資基金，但實際上你所交的保費中，扣除掉保單費、行政費、中介人佣金等複雜項目後，剩下來的保費才用來購買基金。同時，保險屬長期投資，有鎖定期，最低以5年為期，因此靈活性非常低。投保人要提早離場，亦要承擔昂貴的費用。

相關文章：【基金投資】點解買親都蝕？　一文看懂基金如何收費

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 基金組

股票 基金 債券 人壽保險

下一篇文章

【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【港股追蹤】微盟「刪庫事件」今開庭　700倍PE終難敵地心吸力
【港股追蹤】微盟「刪庫事件」今開庭　700倍PE終難敵地心吸力
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟