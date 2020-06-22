華興：在港第二上市公司或可加快納入港股通

▲ 華興證券表示，阿里巴巴有望很快滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件，其他在港第二上市公司納入港股通的時間要求可能會縮短。

華興證券表示，阿里巴巴 （09988） 有望很快滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件，其他在港第二上市的優質公司，納入港股通的時間要求可能會進一步縮短、相關標準或會進一步調整。第二上市公司被納入港股通後，有利於進一步提升個股和香港市場交易量和活躍水平。

華興解釋，阿里巴巴將滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件主因：

（1）阿里很快就將滿足上交所和深交所規定不同投票權架構的公司「在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日」，為首次納入港股通股票的重要附加條件。

（2）阿里已滿足日均市值、港股總成交額等其他納入港股通的重要條件。

（3）阿里等在港第二上市公司納入港股通股票範圍，有利支持香港市場進一步擁抱新經濟成份、歡迎優秀中概股在港上市。

（4）在內地監管機構和交易所的支持下，在利好新經濟的內地資本市場改革熱潮中，上交所科創板自身已經即將迎來首隻二次上市的紅籌股。

華興證券宏觀及策略研究主管龐溟預計，如果現行的規則和細則得以修訂，能否納入港股通或有可能將以是否被快速納入恒生綜合指數等指數產品作為判斷標準。網易 （09999） 和京東 （09618） 已符合被快速納入恒生綜合指數的標準。

華興又指，基於境外融資需要、投資者基礎、行業受監管情況、紅籌架構上市便利度等考慮，現階段相比A股市場，中概股會優先選擇在香港上市。

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