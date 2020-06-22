  • 32°C
香港時間 : 2020622日 (一) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Google推圖片搜尋App「Keen」　AI為用家推薦內容

科技 16:30 2020/06/22

分享：

Keen引入人工智能（AI），可根據用家的喜好，推薦合適內容。

Google周四（18日）推出一個名為「Keen」的新項目，類似圖像分享平台Pinterest，惟最大分別是Keen應用了人工智能（AI），可根據用家的喜好，推薦合適內容。現階段率先推出Android及網頁版，iOS版本則未有具體發布時間。

TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽

【美國示威】Google衛星圖出現Black Lives Matter黃漆字句

Keen由Google內部創新部門Area 120所開發，可透過AI及機器學習的分析，為用家發掘更多相同興趣或尋找類似喜好的內容，以認識同好之人或社群。實際應用上，用家須先登入Google賬戶，選擇一個想要研究的主題，例如輸入學習烘焙面包、觀鳥或排版等關鍵字；之後Keen將推薦與用家興趣相關的內容，如輸入「狗狗訓練」會彈出「狗隻訓練課程」、「狗隻訓練影片」等。

此外，用家可將Keen分享給志同道合的網友，讓大家也能訂閱；看到值得收藏的網頁或內容，亦可設定為「Gem」長期收藏。由於Keen已引入機器學習，故用家添加得越多內容，分析及推薦就會越精準。

責任編輯：姚慧儀

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

相關文章

【企業科技】邊緣運算結合AI　Aruba推新雲端平台ESP加快偵錯復原
2020/06/21
【企業科技】邊緣運算結合AI　Aruba推新雲端平台ESP加快偵錯復原
【疫市營商】亞馬遜AI部署「距離助手」　確保員工社交距離
2020/06/17
【疫市營商】亞馬遜AI部署「距離助手」　確保員工社交距離
【取代人類？】微軟AI記者認錯人　新聞錯配女團成員照片
2020/06/10
【取代人類？】微軟AI記者認錯人　新聞錯配女團成員照片
AI擊敗人類　一張自拍照即可辨別個人性格
2020/05/26
AI擊敗人類　一張自拍照即可辨別個人性格
手機Apps Apps商店 人工智能 Google Pinterest AR 機器學習 Android iOS

下一篇文章

【華為5G】華為於英國研發晶片　已僱用約400名員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【反5G聯盟】英公司稱發明「反5G裝置」　遭網絡公司拆穿西洋鏡
【反5G聯盟】英公司稱發明「反5G裝置」　遭網絡公司拆穿西洋鏡
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」
【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」
Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面
Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面
【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試
【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求