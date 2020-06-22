Google推圖片搜尋App「Keen」　AI為用家推薦內容

▲ Keen引入人工智能（AI），可根據用家的喜好，推薦合適內容。

Google周四（18日）推出一個名為「Keen」的新項目，類似圖像分享平台Pinterest，惟最大分別是Keen應用了人工智能（AI），可根據用家的喜好，推薦合適內容。現階段率先推出Android及網頁版，iOS版本則未有具體發布時間。

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Keen由Google內部創新部門Area 120所開發，可透過AI及機器學習的分析，為用家發掘更多相同興趣或尋找類似喜好的內容，以認識同好之人或社群。實際應用上，用家須先登入Google賬戶，選擇一個想要研究的主題，例如輸入學習烘焙面包、觀鳥或排版等關鍵字；之後Keen將推薦與用家興趣相關的內容，如輸入「狗狗訓練」會彈出「狗隻訓練課程」、「狗隻訓練影片」等。

此外，用家可將Keen分享給志同道合的網友，讓大家也能訂閱；看到值得收藏的網頁或內容，亦可設定為「Gem」長期收藏。由於Keen已引入機器學習，故用家添加得越多內容，分析及推薦就會越精準。

責任編輯：姚慧儀

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