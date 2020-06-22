【德國疫情】肉類加工廠1300人染疫 7000人需隔離

▲ 【德國疫情】肉類加工廠1300人染疫 700人需隔離

德國一間肉類加工廠爆發新冠肺炎集體感染，1300人確診，7000人需隔離，學校停課。該州州長表明，不排除封鎖更廣泛的地區。當局表示，全國感染率飆升，意味德國需再次進入長期抗疫的階段。該州是強烈要求解封的地區之一。

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德國病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）由1.79飆升至2.88，即每百名確診者可傳染288人 。德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）公布的R0值，需維持在1或以下，才可介定為疫情受控。

北萊茵-威斯特法倫（North-Rhine Westphalia）肉類加工廠「 Toennies」上周五（19日）有803人染疫，至今已增加至1300人。該州7000人需隔離，幼兒園和學校停課。州長拉斯切特（Armin Laschet）稱，不排除封鎖更廣泛的地區。

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RKI指出，近日確診人數急增，因護老院、醫院、難民機構、肉類加工廠和物流公司爆發集體感染。根據RKI連續4天的平均確診人數，R0由上周五的1.06急升至2.88。根據7天的平均數據，感染率已上升至2.03。

RKI補充，想準確判斷走勢需讀取多幾日的數據，感染率急增主因北萊茵-威斯特法倫州內出現感染群組。北萊茵-威斯特法倫州是強烈要求解封的地區之一。

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總理默克爾（Angela Merkel）傾向維持封鎖措施更長時間，但近幾周受政客施壓，要求解封及重啟經濟。德國多地已實施隔離措施，但民眾未夠自律，哥廷根在過去周末，需出動防暴警察執行隔離措施。

德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann）認為，經濟已度過新冠肺炎引發的嚴重的危機，目前預計經濟逐步恢復。

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記者：鄧燕君