【美國示威】特朗普轉載經竄改孩童影片　遭FB及Twitter刪除

▲ 日前，美國總統特朗普在社交網站發佈一段經竄改的「種族歧視孩童」短片，被標籤為受操縱影片，後來再遭片段中小孩的家長指控侵權，Twitter和Facebook已宣布將該影片刪除。

隨著美國反種族歧視騷亂持續，全國對此議題審視持嚴謹態度。日前，美國總統特朗普在社交網站發佈一段經竄改的「種族歧視孩童」短片，被標籤為受操縱影片，後來再遭片段中小孩的家長指控侵權，Twitter和Facebook已宣布將該影片刪除。

特朗普早前在Twitter發佈一段長達1分鐘的影片，影片內容見到2名小孩在行人道上追趕，不過影片標題遭到竄改，並偽冒美國有線新聞網絡（CNN）新聞播報畫面，以及在影片加上假標題「突發新聞：驚恐的孩童逃離種族歧視嬰兒」。畫面之後轉為黑屏，出現「實際上發生的事」的字眼，然後再播放一名2歲黑人小男孩跑去擁抱白人小男孩好友的真實情況。

▲ 特朗普早前在Twitter發佈一段長達1分鐘的影片，但影片內容遭竄改成「種族歧視孩童」短片，並偽冒成美國有線新聞網絡（CNN）新聞播報畫面。（Twitter截圖）

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該影片上傳至今，在特朗普Twitter已獲逾2,000萬次瀏覽，在Facebook瀏覽次數也破400萬次。據了解，由於根據Twitter的政策，用戶禁止分享「經過竄改或捏造」的影片、照片或音檔，Twitter原先就在影片下標籤，警告影片曾經過修改。

不過，直至接到影片擁有者、小孩的家長以及相關公司Jukin Media提出侵權投訴，要求撤下影片後，Twitter和Facebook才將影片刪除。由於特朗普是在紀念奴隸制結束的「六月節」（Juneteenth）前夕發佈，影片中其中一名男童的爸爸Michael Cisneros表示，公開影片的原意是因為覺得在這個充滿種族歧視和仇恨的世界上，仍有這麼美麗真摯的時刻，希望藉此改變他人對某些事的觀點想法。

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白宮發言人麥肯内尼（ Kayleigh McEnany）表示覺得影片很有趣，又為特朗普辯護指，他只是在發表一個有趣的諷刺觀點，指CNN經常對他斷章取義。

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責任編輯：施雯雯