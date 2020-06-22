▲ 【博爾頓新書】特金會無預文在寅 惟其堅持到板門店「介入」

美國前白宮安全顧問博爾頓出版新書，披露特朗普政府的秘聞，引起熱話。南韓媒體引述博爾頓新書揭露，去年板門店特朗普與北韓領袖金正恩會面當日，美國曾多次拒絕南韓總統文在寅的參與，金正恩亦顯然不希望文在寅介入二人的會面，但文在寅拒絕。

特朗普去年6月在Twitter「突然」邀約金正恩，促成二人在板門店會面。

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南韓《朝鮮日報》報道引述博爾頓的新書指，特朗普原本計劃自己一人前往南北韓非軍事區（DMZ），跨越分界線與金正恩會面。

不過，書中指，文在寅當時執意陪同特朗普，並提議自己在向金正恩問好後，會把金正恩交給特朗普，然後離開。

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博爾頓指，其實特朗普和金正恩都不願讓文在寅參與，文在寅甚至一直扮演引導金正恩與特朗普見面的角色。

南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶回應指，博爾頓新書內容「嚴重歪曲事實」，又指不少內容都是博爾頓自己的想法。

鄭義溶指，博爾頓單方面對外公開政府間所商議的內容，是違反外交上的基本原則，甚至有損未來在協議上的信任關係，希望美國政府採取適當的措施，防止此情況再發生。

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責任編輯：楊心悅