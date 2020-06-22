  • 32°C
香港時間 : 2020622日 (一) 14:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【博爾頓新書】特金會無預文在寅 惟其堅持到板門店「介入」

環球社會熱點 14:36 2020/06/22

分享：

【博爾頓新書】特金會無預文在寅 惟其堅持到板門店「介入」

美國前白宮安全顧問博爾頓出版新書，披露特朗普政府的秘聞，引起熱話。南韓媒體引述博爾頓新書揭露，去年板門店特朗普與北韓領袖金正恩會面當日，美國曾多次拒絕南韓總統文在寅的參與，金正恩亦顯然不希望文在寅介入二人的會面，但文在寅拒絕。

特朗普去年6月在Twitter「突然」邀約金正恩，促成二人在板門店會面。

【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國

【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」

南韓《朝鮮日報》報道引述博爾頓的新書指，特朗普原本計劃自己一人前往南北韓非軍事區（DMZ），跨越分界線與金正恩會面。

不過，書中指，文在寅當時執意陪同特朗普，並提議自己在向金正恩問好後，會把金正恩交給特朗普，然後離開。

【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議

杜魯多：中國不滿加拿大獨立司法　對公民被控失望

博爾頓指，其實特朗普和金正恩都不願讓文在寅參與，文在寅甚至一直扮演引導金正恩與特朗普見面的角色。

南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶回應指，博爾頓新書內容「嚴重歪曲事實」，又指不少內容都是博爾頓自己的想法。

鄭義溶指，博爾頓單方面對外公開政府間所商議的內容，是違反外交上的基本原則，甚至有損未來在協議上的信任關係，希望美國政府採取適當的措施，防止此情況再發生。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國
今日
【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
今日
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
2020/06/21
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
杜魯多：中國不滿加拿大獨立司法　對公民被控失望
2020/06/20
杜魯多：中國不滿加拿大獨立司法　對公民被控失望
【中印衝突】印軍無武器捱打？政府澄清有槍但無開火
2020/06/21
【中印衝突】印軍無武器捱打？政府澄清有槍但無開火
外交 美朝關係 文在寅 博爾頓 特朗普 金正恩 南韓

上一篇文章

【德國疫情】肉類加工廠1300人染疫 7000人需隔離

下一篇文章

【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間14:00）
【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平
【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議