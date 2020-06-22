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滙豐首個商業遙距開戶方案　網上交文件完成手續（附教學）

科技 14:11 2020/06/22

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滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀（右）指，在設計該商業遙距開戶方案時，已收集中小企意見，以了解實際需要。（左為滙豐香港工商金融常務總監兼數碼科技及策略項目主管李慧琳。）

滙豐（00005）今日宣布，推出首個商業遙距開戶方案，方便中小企隨時隨地開設商業戶口。過程中，企業毋須提交實體文件及簽名，亦不用進行面對面或視像會議，使開戶流程走向全面數碼化及無紙化；目標是成立少於3年、架構較為簡單的本地企業。

滙豐Reward+程式新功能　可即時兌換飛行里數

【FinTech】滙豐推開商業戶口API　夥第三方便利初創開設戶口

透過商業遙距開戶方案，中小企可於滙豐「商業戶口網上申請中心」及Business Express流動應用程式，申請開立商業綜合戶口‎，並即時獲取戶口號碼，過程只需數個步驟：

1.建立個人資料，並填妥寫網上開戶表格；
2.上載所需文件的數碼副本；
3.輸入手機短訊收到的一次性密碼以作確認；
4.使用自拍認證技術完成身份認證

滙豐表示，客戶亦可即時登記商務「網上理財」，並啟動流動保安編碼。該公司已成立專責團隊，處理商業遙距開戶申請，將致電已提交申請的中小企，以了解其公司業務情況。申請經審批後，中小企會收取手機短訊，確認戶口已啟動。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀期望，該方案能為小企和初創提供一站式體驗，更簡單快捷地享用銀行服務，包括存款、自動轉賬、支付和外匯等。

責任編輯：姚慧儀

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