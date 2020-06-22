【新冠肺炎】巴西總統「佛系」抗疫累事？　國內逾5萬人死亡

新冠肺炎疫情持續，許多國家都不再「佛系抗疫」，而是落實各項措施，如社交距離，又或是「限聚令」，以防止病毒傳播，而疫情亦稍見綬和。不過，巴西的疫情不見有轉好跡象。當中，聖保羅州疫情最為嚴重，當地衛生官員就曾指，由於病毒檢測能力不足，所以真實的感染及死亡人數可能會比數據更高。據世界衛生組織（WHO）昨日（21日）公布數據顯示，單日新增逾5萬宗確診個案，單計新增人數為全球之冠。

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據法新社報道，巴西衛生部指出，自2月26日起，共有逾100萬人（108,5038人確診），並有約5.6萬人因而死亡。事實上，巴西總統處理疫情手法惹起爭議。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾公開把新冠肺炎比喻為小感冒，此外，又批評防疫措施，如社交距離、封鎖區域等，均會帶來比疫情還要嚴重的負面影響。他又曾質疑巴西各州州長及市長的封鎖措施。

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