【販賣私隱】數百萬人面臨私隱被侵犯　印度政府賣市民資料賺錢

印度在4月發布了追踪新冠肺炎情況的應用程式「Aarogya Setu」，規定政府部門人員、私營公司及居住在新冠肺炎收容區內的人必須下載。

「Aarogya Setu」是由印度國家信息中心與來自業內和學界的技術專家合作開發的，使用藍牙和GPS位置來監視用戶的位置以及與其他人的接近度。該程式要求用戶輸入姓名、電話號碼、年齡、性別、職業及過去30天內訪問過的國家/地區，以及先前的健康狀況和有關任何與新冠肺炎相關的症狀的自我評估。

▲ 「Aarogya Setu」是由印度國家信息中心與來自業內和學界的技術專家合作開發。

反對人士指，印度缺乏數據保護法律，使數百萬人面臨私隱被侵犯的潛在危機。他們擔心個人信息會被政府出售予私人公司，甚至用於監視新冠肺炎以外的地方。但印度政府堅持認為，程式最終會刪除用戶的大多數個人和位置數據。

印度政府發聲明指程式已內置足夠的隱私和保護參數，以確保永久刪除「Aarogya Setu」內的數據。但《 Aarogya Setu數據訪問和知識共享協議》列明，只要是針對新冠肺炎的目的，就可以與任何政府部門或機構共享匿名的數據。

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《 2018-19年度印度國家經濟調查》公開聲明，印度政府將通過將公民的數據貨幣化並將其出售給私人公司以產生收入。於2019年，莫迪政府未經國民同意，以6.5億盧比（約6.7千萬港元）的價格將國民的車輛登記和駕駛執照數據賣給了87家私營公司。這引起了反對派的強烈反對，他們質疑政府的動機和議會出售的價格。

儘管印度政府保證所有「Aarogya Setu」數據都將被刪除，但Indihood創辦人拉利特什·卡特拉格達（Lalitesh Katragadda）稱，該應用程式中的某些信息將自動傳送到National Health Stack（NHS），包括位置、健康和個人資料等，並在政府規定的期限內未有刪除。

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