【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」

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近日有消息指「居屋2020」推售在即，令不少無殼蝸牛都引頸期昐，不過抽居屋一直都被視為是「抽獎遊戲」，因為申請人數往往遠超提供的單位伙數，能抽中前列號碼和獲通知揀樓的都是「幸運兒」。
消息指房屋委員會將於下月推售新一期居屋，合共7047個單位，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑4個屋苑，計劃10月攪珠、明年3月揀樓。據了解，4個屋苑預計會以市價63折發售，介乎123萬至513萬元。此外，房委會亦計劃提高白表比例，由原本的五五比例，改為綠表四成、白表六成，家有長者維持三成，有2,100個。
單身人士方面，房屋委員會建議預留700個單位予單身人士，如按綠表四成、白表六成計算，白表單人共有420個名額，比2019年250個名額及2018年200個名額為多。
翻查過往紀錄，2019年居屋接獲30.9萬份申請，當中白表單身人士佔整體申請多數，申請宗數高達16.3萬。每期居屋的申請都有大量單身人士申請，出現逾千人爭一個單位亦不出奇，加上白表單身人士被安排於最後批次揀樓，依常理來看粉嶺山麗苑佔整體伙數近一半，今期居屋白表單身申請者，相信只得粉嶺山麗苑可選擇。
由粉嶺火車站搭小巴往山麗苑，需時至少15分鐘。雖然偏僻又吊腳，山麗苑一帶是軍營及鄉村等，社區配套全無，居民入住後預料要做「開荒牛」，等待更多設施建成。居民如要購物，只能依賴正在興建的皇后山邨商場及街市，由屋苑步行前往料需10分鐘；往聯和墟步程則至少半小時，要乘車駁腳。不過，山麗苑勝在樓價夠平，平均呎價5,443元。
長沙灣凱樂苑有6伙單位重售
另外，重售單位方面，居屋2018有18伙因買賣協議撤銷而收回的單位，當中12伙於裕泰苑及6伙於凱樂苑，將會連同於選樓日期開始前1個月確認收回的「居屋2019」單位重售。長沙灣凱樂苑地理位置優越、東涌裕泰苑至少也比山麗苑交通方便，故相信銷售情況應比山麗苑更佳。
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居屋2020預計屋苑名單
|屋苑
|地址
|平均呎價
|伙數
|單位面積
|售價
|預計入伙期
|火炭彩禾苑
|火炭禾上墩街
|7,550元
|1座806伙
|393至613平方呎
|252萬元至489萬元
|2020年第4季
|粉嶺山麗苑
|粉嶺軍地前皇后山軍營
|5,443元
|6座3,222伙
|277至451平方呎
|123萬元至272萬元
|2021年第3季
|馬鞍山錦駿苑
|馬鞍山路大水坑單車公園舊址
|7,784元
|5座2069伙
|311至494平方呎
|199萬元至406萬元
|2022年第4季
|鑽石山啟翔苑
|
大磡重建區東部，
鄰近港鐵鑽石山站
|9,365元
|2座940伙
|294至501平方呎
|229萬元至513萬元
|2023年第2季
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撰文 : 黎海怡