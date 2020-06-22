【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」

近日有消息指「居屋2020」推售在即，令不少無殼蝸牛都引頸期昐，不過抽居屋一直都被視為是「抽獎遊戲」，因為申請人數往往遠超提供的單位伙數，能抽中前列號碼和獲通知揀樓的都是「幸運兒」。

消息指房屋委員會將於下月推售新一期居屋，合共7047個單位，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑4個屋苑，計劃10月攪珠、明年3月揀樓。據了解，4個屋苑預計會以市價63折發售，介乎123萬至513萬元。此外，房委會亦計劃提高白表比例，由原本的五五比例，改為綠表四成、白表六成，家有長者維持三成，有2,100個。

單身人士方面，房屋委員會建議預留700個單位予單身人士，如按綠表四成、白表六成計算，白表單人共有420個名額，比2019年250個名額及2018年200個名額為多。

▲ 2019年居屋白表單身人士「爭崩頭」。(資料圖片)

翻查過往紀錄，2019年居屋接獲30.9萬份申請，當中白表單身人士佔整體申請多數，申請宗數高達16.3萬。每期居屋的申請都有大量單身人士申請，出現逾千人爭一個單位亦不出奇，加上白表單身人士被安排於最後批次揀樓，依常理來看粉嶺山麗苑佔整體伙數近一半，今期居屋白表單身申請者，相信只得粉嶺山麗苑可選擇。

由粉嶺火車站搭小巴往山麗苑，需時至少15分鐘。雖然偏僻又吊腳，山麗苑一帶是軍營及鄉村等，社區配套全無，居民入住後預料要做「開荒牛」，等待更多設施建成。居民如要購物，只能依賴正在興建的皇后山邨商場及街市，由屋苑步行前往料需10分鐘；往聯和墟步程則至少半小時，要乘車駁腳。不過，山麗苑勝在樓價夠平，平均呎價5,443元。

長沙灣凱樂苑有6伙單位重售

另外，重售單位方面，居屋2018有18伙因買賣協議撤銷而收回的單位，當中12伙於裕泰苑及6伙於凱樂苑，將會連同於選樓日期開始前1個月確認收回的「居屋2019」單位重售。長沙灣凱樂苑地理位置優越、東涌裕泰苑至少也比山麗苑交通方便，故相信銷售情況應比山麗苑更佳。

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居屋2020預計屋苑名單

屋苑 地址 平均呎價 伙數 單位面積 售價 預計入伙期 火炭彩禾苑 火炭禾上墩街 7,550元 1座806伙 393至613平方呎 252萬元至489萬元 2020年第4季 粉嶺山麗苑 粉嶺軍地前皇后山軍營 5,443元 6座3,222伙 277至451平方呎 123萬元至272萬元 2021年第3季 馬鞍山錦駿苑 馬鞍山路大水坑單車公園舊址 7,784元 5座2069伙 311至494平方呎 199萬元至406萬元 2022年第4季 鑽石山啟翔苑 大磡重建區東部， 鄰近港鐵鑽石山站 9,365元 2座940伙 294至501平方呎 229萬元至513萬元 2023年第2季

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