  • 31°C
香港時間 : 2020622日 (一) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Wirecard】Wirecard稱165億消失的現金「可能並不存在」　穆迪決定撤銷評級（第三版）

金融經濟 19:14 2020/06/22

分享：

Wirecard的核數師安永指無法確認資產負債表上19億歐元現金，即觸發股價急瀉、遭國際評級機構降級、行政總裁亦宣布離任。

德國支付巨企Wirecard（德：WDI）陷入造假數風波，被指無法確認19億歐元（約165億港元）現金，觸發股價急瀉、遭國際評級機構降級、行政總裁亦宣布離任。不過，Wirecard指，很大可能帳目中的19億歐元本身並不存在，又宣布撤回2019年及今年首季的財務業績。

國際評級機構穆迪指出，Wirecard基於會計帳目問題未解決，沒有充分的財務信息維持其評級，決定取消Wirecard的評級。展望亦從評級待評估整調為評級撤銷。

Wirecard於周一股價未止跌，至香港時間下午6時20分，Wirecard 股價再跌31%，新報16.72歐元。由事件於周四揭發以來，市值曾超越德銀的Wirecard股價，從100歐元節節下跌，累計跌幅達85%，市值僅餘29.8億歐元。

事實上，Wirecard早前已多次延遲公布財報。Wirecard稱，將繼續調查此事，不排除往年的帳務可能受到影響。

Wirecard發聲明指，管理委員會在進一步檢查後，目前很可能銀行信託帳戶裡的19億歐元並不存在。同時，公司正評估一系列措施以維持公司的業務營運，包括降低成本、重組、清除或終止業務部門。

Wirecard行政總裁Markus Braun上周五辭職時表示，公司尋找不翼而飛的現金於菲律賓陷入了僵局。菲律賓中央銀行日前則表示，Wirecard所消失的19億歐元似乎沒有進入菲律賓金融體系。

（第三版新增穆迪取消評級）

相關文章：【Wirecard】德國支付巨企Wirecard 捲假數　穆迪即降至近垃圾級　掌舵18年CEO跳船（第四版）

編輯：袁諾曦

經濟 中央銀行 德國 歐元

上一篇文章

A股完成首階段「入富」　富時羅素：將與客戶及監管方合作評估加碼納入時間

下一篇文章

【航空復飛】國泰多個航點復飛　一文看清國泰6、7月營運航綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記
【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）