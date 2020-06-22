【Wirecard】被揭165億現金失蹤　Wirecard稱消失的現金「可能並不存在」（第二版）

▲ Wirecard的核數師安永指無法確認資產負債表上19億歐元現金，即觸發股價急瀉、遭國際評級機構降級、行政總裁亦宣布離任。

德國支付巨企Wirecard（德：WDI）陷入造假數風波，被指無法確認19億歐元（約165億港元）現金，觸發股價急瀉、遭國際評級機構降級、行政總裁亦宣布離任。不過，Wirecard指，很大可能帳目中的19億歐元本身並不存在，又宣布撤回2019年及今年首季的財務業績。

Wirecard於周一股價未止跌，至香港時間下午6時20分，Wirecard 股價再跌31%，新報16.72歐元。由事件於周四揭發以來，市值曾超越德銀的Wirecard股價，從100歐元節節下跌，累計跌幅達85%，市值僅餘29.8億歐元。

事實上，Wirecard早前已多次延遲公布財報。Wirecard稱，將繼續調查此事，不排除往年的帳務可能受到影響。

Wirecard發聲明指，管理委員會在進一步檢查後，目前很可能銀行信託帳戶裡的19億歐元並不存在。同時，公司正評估一系列措施以維持公司的業務營運，包括降低成本、重組、清除或終止業務部門。

Wirecard行政總裁Markus Braun上周五辭職時表示，公司尋找不翼而飛的現金於菲律賓陷入了僵局。菲律賓中央銀行日前則表示，Wirecard所消失的19億歐元似乎沒有進入菲律賓金融體系。

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編輯：袁諾曦