【開戶難？】滙豐推中小企遙距開戶　陳慶耀：開戶難已是舊聞

▲ 滙豐推出香港首個中小企遙距開戶方案。圖為滙豐香港工商金融常務總監兼數碼科技及策略項目主管李慧琳(左)及滙豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀。（林宇翔攝）

滙豐香港推出中小企遙距開戶服務，毋需提交實體文件、簽名及視像會議，試行期間最快2日完成啟動商業戶口，即可享用所有存款、自動轉賬、支付及外滙等銀行服務。現階段服務只適用於成立少於3年、由個人直接持有架構較簡單的公司。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀表示，早前試行期間，邀請數間從事服務業的中小企試用，並已成功開立商業戶口。

他續指，整個申請流程需時約1小時，完成後可即時獲取戶口號碼，由於銀行仍需進行盡職審查等後台工作，客戶普遍需時幾日方可正式享用銀行服務，但有客戶短至2日即完成整個流程。

成立少於3年的中小企 佔每月新開戶比例8成

今次服務針對成立少於3年及架構較簡單的公司，陳慶耀透露，目前滙豐中小企客戶當中，成立少於3年的公司「佔相當大部分」。進一步以每月中小企新開戶比例為例，成立少於3年的中小企佔比達8成，其中7成更是成立少於1年。

早年中小企開戶難引起金管局關注，陳慶耀回應時表示，開戶難已經是「舊聞」，目前未能成功開戶的申請比率只低單位數，他相信與近年銀行增加向客戶的教育，讓其充分了解所需提供的文件，而內部亦有簡化流程。

遙距開戶收費1,400元 與傳統開戶方式看齊

有意申請滙豐工商戶口的中小企，可在滙豐網頁及Business Expresss流動應用程式申請開立商業綜合戶口。期間，客戶需填寫網上開戶表格、上載商業登記、公司註冊處、董事資料等文件副本，緊接以一次性密碼、自拍及身份證完成個人認證後，即可獲取戶口號碼。

目前遙距開戶收費與傳統渠道看齊，每宗申請劃一收費1,400元。陳慶耀指，會定期檢視收費水平。

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記者：趙穎妍